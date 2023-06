Les coursiers, rouages indispensables du CHU de Dijon

Si on vous demande de citer des métiers de personnes qui travaillent à l'hôpital, vous allez dire : médecin, infirmière, aide-soignant, voire brancardier. Pourtant, au CHU de Dijon , il existe bien d'autres métiers au-delà du domaine médical, par exemple dans la logistique. Un métier de l'ombre, et pourtant indispensable : celui de coursier ! Une sorte de Flash, le superhéros rapide, mais en blouse, qui marche vite ou qui conduit une camionnette blanche, sur laquelle on peut lire "urgent sang". Fin juin 2023, au moment de la journée nationale du don d'organe, France Bleu Bourgogne a suivi Cédric Binet, 36 ans, coursier pour le CHU de Dijon depuis sept ans.

ⓘ Publicité

Urgence vitale, la course doit être effectuée en 10 minutes

Cédric fait partie de la quarantaine de coursiers qui se relaient, de jour comme de nuit, pour transporter du sang, des prélèvements, des organes, des médicaments, du matériel de pharmacie. 400 courses par jour, en moyenne, pour l'équipe des coursiers. "On va d'un point A à un point B, pour transporter toutes sortes de choses", résume-t-il. Que ce soit entre des services au sein même de l'hôpital, ou bien du CHU aux laboratoires ou aux autres hôpitaux et unités de soins (Valmy, La Chartreuse, la Mirandière, etc).

Dans un bureau, au sous-sol d'un bâtiment du CHU, un régulateur centralise les demandes, et missionne les coursiers. Le téléphone de Cédric sonne sans cesse, les alertes s'enchaînent. Trois, quatre, parfois cinq missions tombent simultanément. Jaune, c'est urgent, 30 minutes maximum. Rouge, c'est encore plus urgent. Urgence vitale. La course doit se faire en dix minutes grand maximum.

Sur les épaules du coursier, une grande responsabilité, puisque des vies dépendent de sa ponctualité. "On a tendance, au fil du temps, à ne plus le ressentir, avoue Cédric. Mais ça fait du bien de se rappeler qu'au bout, il y a des patients. On s'applique, on se concentre, pour ne pas faire d'erreurs". Pour des raisons de confidentialité et de secret médical, les coursiers n'ont jamais de nouvelles des patients pour qui ils ont fait le transport.

Une qualité requise ? Avoir un bon sens de l'orientation, pour se repérer dans le dédale de l'hôpital - et dans les rues, en ville. "Les premiers jours font un peu peur quand on arrive ici. Il y a énormément de services, des étages partout. Mais quand on a un sens de l'orientation correct, on s'y retrouve assez rapidement", s'amuse le coursier. Il connait tous les raccourcis, les chemins cachés à travers les sous-sols.

loading

Une rate de 20 kilos, un rein dans le train, des livraisons en courant ...

Quand il parle de son métier autour de lui, la même question revient : "Tu dois transporter des choses un peu insolites, non ?". Pour lui, c'est la routine, mais pour le commun des mortels, c'est effectivement impressionnant. "J'ai un souvenir d'une rate, qui était vraiment extrêmement grosse, qui devait peser près de 20 kilos, se souvient Cédric. C'est conditionné dans du plastique, j'avais pris un chariot pour la transporter, pour ne pas la faire tomber et faire attention au prélèvement".

La galère la plus classique : les soucis sur la route, en voiture, bloqué dans les bouchons, par exemple lorsqu'il doit transporter du sang pour une personne en urgence vitale. Chaque minute compte. "Des fois, avec les travaux ou la circulation, c'est compliqué, alors on laisse la voiture dans un coin, on la pose ... et on court. C'est ce qui est le plus rapide, parfois". Pour être un bon coursier, il faut une bonne foulée.

En discutant avec ce coursier, on découvre qu'on peut parfois partager un train ... avec des organes. "Le plus souvent, ce sont des reins, qu'on envoie sur Paris. Le CHU a un accord avec la SNCF. On transporte l'organe à la gare, et le contrôleur du train le garde vers lui, dans des sortes de glacières, des machines réfrigérées". Un autre coursier viendra ensuite chercher l'organe à la descente du train.