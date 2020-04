Les couturières de l'Opéra de Toulouse participent à la fabrication de masques

D'habitude, ce sont les tutus, ou les corsets. Mais depuis lundi 20 avril, les costumières du Théâtre du Capitole de Toulouse participent à "l'effort de guerre", pour fabriquer des masques en"grand public", qui seront probablement rendus obligatoires avec le déconfinement.

Ravie de prendre part à une action concrète

Isabelle Daumas, couturière à l'Opéra de Toulouse raconte ainsi à l'Agence France Presse être "ravie de prendre part à une action concrète". Avec une vingtaine de ses collègues, elle se lance dans la production en respectant les recommandations de l'Afnor, l'Association française de normalisation, qui a mis en ligne fin mars un mode d'emploi : tissage serré, nombre de fils très précis au mètre carré, etc. Le masque doit notamment être lavable à 60 degrés. La confection d'un masque peut prendre jusqu'à 20 minutes.

Le Théâtre du Capitole est fermé depuis le début du confinement, et nul ne sait quand il pourra rouvrir. Les couturières ont donc voulu se rendre utiles. "Ca nous a fait un pincement de coeur de ne plus être dans cette énergie de spectacle, mais au bout d'un mois de confinement, on a envie de faire quelque chose avec nos compétences", explique Isabelle Daumas. "Ca donne une forme de reconnaissance".