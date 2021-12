Les Creusois plutôt favorables à la vente d'autotests dans les grandes surfaces

Avant de retrouver vos proches pour le Nouvel An, vous êtes nombreux à vouloir vous faire tester pour savoir si vous avez contracté le virus du Covid-19. Ces derniers jours, les autotests sont pris d'assaut dans les pharmacies. Mais désormais, vous pouvez en acheter dans les grandes surfaces, jusqu'au 31 janvier à la suite d'un arrêté du ministre de la Santé, qui a été publié au Journal Officiel ce mardi 28 décembre.

Le directeur d'Intermarché de Sainte-Feyre, Christophe Bergeron, n'est pas certain d'une ruée sur les rayons, mais estime que la décision du gouvernement va dans le bon sens : "Les Creusois ont envie de se protéger pour aller visiter leurs proches et cette mesure permettra de donner accès à ces tests à un plus grand nombre".

Les Creusois plutôt favorables

Les autotests seront vendus à prix coûtant dans les grandes surfaces. Devant la pharmacie du Leclerc de Guéret, quelques Creusois attendent leur résultat. Pour la plupart, l'idée est bonne. Elle permettra surtout de désengorger les pharmacies, mais ils craignent de mal réaliser le geste et doutent de son efficacité.