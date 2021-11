Les criquets migrateurs bientôt dans les assiettes des consommateurs européens

Les Européens pourront bientôt manger des criquets migrateurs. La Commission européenne a donné son feu vert ce vendredi. Les insectes auraient des qualités nutritives reconnues et seraient riches en fibres et minéraux;

Le criquet migrateur pourrait bien devenir un aliment courant dans les assiettes des consommateurs européens. La Commission européenne a autorisé vendredi 12 novembre la mise sur le marché du criquet migrateur en tant qu’aliment. C’est le deuxième insecte après les vers de farine à être reconnu par l’Union Européenne.

Plus de deux milliards d'êtres humains mangent déjà régulièrement des insectes, en Asie ou en Amérique centrale.

Un aliment sain et nutritif

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné son feu vert. Il faut dire que l’Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture considère que ce sont des aliments très nutritifs et très sains. Ils sont riches en acides gras, en protéines, en vitamines et en fibres et minéraux.

Le criquet migrateur sera donc bientôt disponible en version surgelée, séchée, ou en poudre. Il sera vendu indifféremment comme snack ou comme ingrédient d’un certain nombre de produits alimentaire précise le communiqué de la Commission européenne.

Les insectes qui étaient commercialisés comme aliments n’étaient pas couverts par une autorisation européenne.