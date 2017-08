Le nombre de cyanobactéries dans la Vienne 100 fois au-dessus du seuil d'alerte

Après la mort suspecte d'un chien la semaine dernière près de Chinon, pris de convulsions, l'Agence régionale de santé (ARS) a effectué des tests dans l'eau de la Vienne, qui montrent que le niveau de cyanobactéries atteint par endroit des niveaux records, avec un danger potentiel pour l'homme.

20 millions de cyanobactéries par millilitre d'algue : c'est le niveau record relevé ces derniers jours par l'ARS dans les eaux de la Vienne, près de Chinon, à l'endroit où un chien a été pris de vomissements et de convulsions la semaine dernière. 20 millions, c'est 100 fois au-dessus du seuil d'alerte de l'ARS. Ces cyanobactéries sont relâchées par les algues, qui prolifèrent en bord de Loire et de Vienne depuis le début du mois d'août, en raison d'un niveau d'eau très bas et de températures élevées.

Des bactéries toxiques pour l'homme

Dans de telles proportions, ces cyanobactéries peuvent représenter un danger pour l'homme. Maux de ventre, irritations de la peau ou des yeux voire même troubles neurologiques pour les plus fragiles. L'ARS rappelle donc qu'il est très important de respecter les interdictions de baignade dans le bassin de la Loire. Quand on s'éloigne de ces amas d'algues, le niveau de concentration de bactéries chute considérablement, ce qui est plutôt rassurant, ça signifie que ces cyanobactéries ne se propagent pas dans l'eau.

Depuis le début du mois d'août, 13 chiens sont morts après s'être baignés dans les eaux de la Loire ou du Cher.