Le nombre de décès en hausse de 95% en Ile-de-France par rapport à la même période l'an dernier

Selon les chiffres de l'Insee, le nombre de décès toute cause confondue en France depuis le 1er mars est en hausse de 27% par rapport à l'an dernier sur la même période. En Île-de-France, l'augmentation est encore plus significative : + 95%, alors que la région a été durement touchée par l'épidémie de coronavirus. La région francilienne est celle qui enregistre la plus forte hausse.

+130% en Seine-Saint-Denis

C'est sans grande surprise que les chiffres fournis par les services d'état civil montrent une augmentation significative du nombre de décès par rapport à l'an dernier. Plus durement touchée que d'autres régions, l’Île-de-France subit ainsi une hausse de 95% entre le 1er mars et le 20 avril 2020 (l'augmentation est de 60% pour le Grand Est, et 27% au niveau national).

Sur les 101 départements que compte le pays, 6 ont connu au moins un doublement du nombre de morts, dont 5 en Île-de-France. La Seine-Saint-Denis enregistre ainsi une augmentation de 130%, les Hauts-de-Seine +122%, le Val-de-Marne +104% et l'Essonne et le Val-d'Oise +99% chacun. Le sixième département non francilien concerné est le Haut-Rhin, avec une augmentation de 135%.

Hausses par tranches d'âge

Parmi les données transmises, celles des maires permettent d'étudier le taux de mortalité en fonction des tranches d'âge. On constate ainsi que la mortalité a baissé de 18% chez les moins de 25 ans en France, qu'elle a augmenté de 22% pour les 65-74 ans, et de 31% chez les plus de 75 ans. A l'échelle de la région Île-de-France, l'augmentation est de 112% chez les plus de 75 ans.

Seule décrue : celle du nombre moyen de décès par jour. Depuis que le pic de l'épidémie de coronavirus a été atteint en France, le 1er avril, ce nombre est en diminution. Les derniers chiffres font état d'une moyenne de 2.120 décès par jour entre le 11 et le 20 avril.