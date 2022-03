Depuis le début de l'année, les déchets alimentaires, issus de la cuisine de l'hôpital du Sud-Ouest mayennais à Craon et Renazé, sont triés et valorisés en compost par l'entreprise "Les Pieds sur Terre". Plusieurs centaines de repas sont préparés chaque jour.

Les déchets alimentaires de l'hôpital de Craon et Renazé désormais triés et valorisés en compost

"Convaincu que les déchets alimentaires de préparation peuvent être mieux valorisés, le centre hospitalier du sud-ouest mayennais s'engage à un changement de pratique dans sa cuisine. L'établissement nous confie la collecte et la valorisation des biodéchets alimentaires dans cette économie circulaire de proximité pour un retour au sol local qui répond à la gestion durable de la restauration" explique l'entreprise "Les Pieds sur Terre" avec laquelle l'hôpital de Craon et Renazé a signé un partenariat afin de trier et valoriser les déchets issus de la cuisine. Ici, quotidiennement, 660 repas sont préparés pour les patients de l'établissement, pour le portage à domicile, une résidence autonomie et une crèche.

Selon la direction de l'hôpital, 11 tonnes de biodéchets ne finiront pas à la poubelle chaque année mais seront transformés en compost pour alimenter des terres agricoles du Sud-Mayenne. L'obligation de tri à la source des biodéchets concernera, à partir du 1er janvier 2023, tous les producteurs de plus de 5 tonnes de déchets par an.