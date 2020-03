Les dentistes ne consultent plus dans l'Hérault, mais les urgences seront assurées au CHU de Montpellier. Il faut cependant passer par votre dentiste.

Les dentistes ne consultent plus, les urgences sont assurées au CHU de Montpellier

Les dentistes ne consultent plus à leur cabinet

Le conseil de l'ordre a demandé aux dentistes libéraux de fermer leurs cabinets jusqu'à nouvel ordre car ils n'ont pas assez de protection pour eux-même et pour leurs patients et ils sont particulièrement confrontés au Coronavirus.

Pour les urgences, les patients doivent prendre contact avec leur dentiste habituel qui décidera ou non de vous orienter vers le centre d'enseignement et de soins dentaires du CHU de Montpellier pour réaliser les examens cliniques et les soins d'urgence.

"_Nous avons une soixantaine de praticiens disponibles_, nous faisons tourner les équipes pour mobiliser le nombre de personnes en fonction des besoins" explique Nicolas Girodeau, dentiste et chef de recherche adjoint du centre de soin, "aujourd'hui nous sommes une douzaine. Les étudiants sont en confinement mais sont prêts à donner un coup de main si nécessaire. Mais aujourd'hui ce sont les praticiens diplômés qui prennent en charge les patients."

"Il ne faut pas que les patients viennent nous voir directement, le dentiste habituel est le premier filtre pour décider de l'urgence. On ne prendra que les urgences,les traumatismes après un choc, une infection avec un gonflement du visage, nous ne réparerons pas les prothèses ou les appareils cassés, il n'y pas d'urgence, nous ne scellerons pas les couronnes, nous prendrons en charge les douleurs importantes qui pourraient entraîner une complication importante."