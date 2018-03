Saint-Brevin-les-Pins, France

C'est une vaste opération de dépistage de la tuberculose qui va démarrer lundi à Saint-Brévin. 274 élèves et 16 adultes de l'école Saint-Joseph vont devoir passer deux examens pour vérifier qu'ils n'ont pas attrapé la maladie. Ils ont en effet été en contact avec une personne malade à l'accueil périscolaire.

Une radio des poumons et une petit piqûre dans l'avant-bras

"C'est une maladie contagieuse, qui se transmet par voie aérienne et, plus on est dans une collectivité confinée, plus il peut exister des risques de transmission", explique le Docteur Benoît Libeau, le chef du pôle de prévention à l'hôpital de Saint-Nazaire, dont dépend le centre de lutte antituberculeuse. Voilà donc pourquoi les enfants et les adultes vont devoir passer deux examens. "Ces deux examens c'est une radio des poumons et c'est l'intradermoréaction à la tuberculine. Les parents ont reçu des instructions, dès la semaine dernière, les invitant à emmener leurs enfants pratiquer ces examens. Et, pour ce qui concerne l'intradermoréaction à la tuberculine, c'est une toute petite piqûre dans l'avant-bras qui est très peu douloureuse et qui a lieu à l'école. Habituellement, ces examens se passent bien, les infirmières sont très rodées".

Il n'y a pas d'urgence, la maladie se développe lentement

L'objectif, c'est de détecter au plus vite si des enfants ou des adultes ont été contaminés par la tuberculose pour mettre en place les traitements adéquat. "Ce dépistage va se faire de façon échelonnée dans le temps, il n'y a pas d'urgence à 24 heures. La maladie se développe lentement. Avec l'intradermo, on va rechercher si les enfants ont une réaction de leur organisme qui atteste qu'ils ont été en contact avec le bacille tuberculeux. La radio pulmonaire va chercher si ce bacille a provoqué des lésions pulmonaires. Si ces deux examens sont négatifs, ça montre que la personne est indemne. En revanche, si l'un des deux est positif, il y a des recherches complémentaires pour bien identifier à quel stade de la maladie on se situe". Les examens de dépistages débutent donc se lundi et ils se poursuivront jusqu'au mois d'avril.