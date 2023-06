Les députés de la Mayenne échouent à faire adopter la régulation de l'installation des médecins

Les députés ont rejeté mercredi un amendement transpartisan visant à imposer des règles plus strictes dans l'installation des médecins sur le territoire,

Lors de la discussion d'une proposition de loi sur l'accès aux soins, les députés ont rejeté ce mercredi un amendement trans-partisan visant à imposer des règles plus strictes dans l'installation des médecins sur le territoire, une mesure destinée à mieux répartir les soignants et à lutter contre les déserts médicaux. Un projet que défendaient les trois députés de la Mayenne, Géraldine Bannier (MoDem), Yannick Favennec (Horizons) et Guillaume Garot (PS).

La régulation de l'installation prévoyait que les médecins libéraux et chirurgiens-dentistes souhaitant s'installer dans des zones déjà bien pourvues doivent obtenir une autorisation de l'Agence régionale de santé, conditionnée au départ d'un praticien exerçant la même spécialité. La mesure, combattue par le gouvernement, a été rejetée par 168 voix contre 127.