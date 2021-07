Les députés héraultais en faveur d'une vaccination obligatoire des soignants

"C'est impensable de ne pas se faire vacciner quand on est soignant." Pour Nicolas Démoulin, député LREM les soignants se doivent de montrer l'exemple et s'ils refusent de se faire vacciner contre le Covid-19, il faudra les y obliger. "Déontologiquement, je ne comprends pas, rajoute-t-il. Ce sont des gens sur qui on compte énormément, ils ont fait un travail extraordinaire pendant cette crise. Mais si il y a une nouvelle vague, ce sont eux qui seront à nouveau sur le front." Un avis partagé par ses collègues de La République en Marche Jean-François Eliaou, Patricia Mirallès, Patrick Vignal et Coralie Dubost.

Emmanuelle Ménard, députée soutenue par le RN est également en faveur de la vaccination obligatoire pour les soignants : "C'est dommage d'en arriver là mais au bout d'un moment le gouvernement va devoir prendre cette décision. Ça devrait être une obligation morale pour les soignants de se faire vacciner et je ne comprends pas que certains refusent."

Pour l'instant, 65 % des soignants en hôpital se sont fait vacciner contre 57 % en Ehpad. Des chiffres encore loin du seuil à 80% fixé par Olivier Véran pour la fin de l'été. Le taux d'incidence du Covid-19 est de nouveau en hausse dans onze régions dont l'Occitanie et le gouvernement alerte déjà sur les risques d'une nouvelle vague avant même la fin du mois d'août.

C'est en partie cette optique qui pousse d'ailleurs les députés à militer en faveur de cette vaccination obligatoire. "Il y a un paradoxe parce que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner en revendiquant la liberté, risquent de priver tout le monde y compris eux-mêmes de liberté d'ici deux mois", fait remarquer Nicolas Démoulin.

Muriel Ressiguier, députée LFI, refuse cependant de se résoudre à une vaccination forcée, que ce soit pour les soignants ou les autres : "J'ai peur que cela stigmatise les soignants qui ont beaucoup donné déjà. Et puis l'obligation peut aussi causer plus de peur du vaccin chez les Français. Je suis pour qu'on amène les gens à réfléchir et prendre les bonnes décisions, pas pour faire passer des mesures en force".

Des avis divisés sur une obligation pour tous les Français

Les positions sont d'ailleurs plus diverses concernant une vaccination obligatoire étendue à tous les citoyens. Emmanuelle Ménard, Coralie Dubost et Patricia Mirallès sont pour. Les deux élues LREM mettent en avant un argument : les Français acceptent d'autres formes obligatoires de vaccin sans s'en plaindre. "Quand on part à l'étranger, on les fait les vaccins contre les maladies tropicales, donc ça n'a aucun sens de ne pas le faire pour un virus qu'on a ici dans notre pays, argumente Patricia Mirallès. On a une chance inouïe, c'est d'avoir un vaccin alors qu'il y a eu énormément de morts, il faut l'utiliser."

Pour Emmanuelle Ménard, l'argument est encore plus radical : "La seule solution pour sortir de cette crise, c'est de se faire vacciner donc à terme, si les Français ne le font pas, il faudra mettre en place une obligation."

Pour Jean-François Eliaou et Nicolas Démoulin une vaccination obligatoire pour tous les Français est irréaliste mais ils envisagent d'imposer le vaccin aux personnes recevant du public. Ils s'affirment plus en faveur de la pédagogie que du passage en force. "Je préfère proposer qu'imposer, explique Jean-François Eliaou. J'espère aussi que la vaccination des soignants sera incitative pour les autres. Dans le cas contraire il faudra peut-être en passer par une utilisation du pass sanitaire plus systématique."

Une dernière hypothèse pour laquelle milite Patrick Vignal : "Obliger les Français à se faire vacciner c'est sûrement compliqué mais pour ceux qui ne veulent pas le faire, il faudra imposer une restriction des libertés. Plus de restaurants, plus de boîtes, plus de sorties. Ça devrait les motiver à changer d'avis."

Quelle que soit leur position, tous les députés partagent la même crainte : l'apparition prochaine d'une fracture entre vaccinés et non-vaccinés. Surtout si de nouvelles mesures sanitaires strictes telles qu'un reconfinement ou le retour d'un couvre-feu venaient à être appliquées pour endiguer l'arrivée d'une quatrième vague de l'épidémie.