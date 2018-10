L'Assemblée nationale vient de décider d'arrêter d'utiliser Google pour basculer un moteur de recherche français et même azuréen : Qwant. Sans pub et surtout, sans conservation de vos données personnelles. On vous explique.

Nice, France

Vous utilisez tous les jours Google pour faire vos recherches sur internet mais saviez-vous qu'il existe un autre moteur de recherche ? Français celui-ci et même azuréen puisque Qwant est implanté à Nice. L'Assemblée nationale vient de décider de quitter Google pour ce moteur de recherche qui monte. Tous les députés seront équipés de Qwant d'ici la fin de l'année. Sa particuliriarité ? Il est sans pub et surtout, il ne fait pas de "tracking" de vos données. Et respecte donc votre vie privée.

"Le tracking, c'est quand vous cherchez sur internet par exemple un voyage. Le moteur de recherche transmet les infos de ce que vous voulez à des plateformes qui ciblent les offres sur vos recherches." Eric Leandri, co-fondateur de Qwant.

"Le tracking de Google vous arnaque" Eric Leandri - Co-fondateur de Qwant Copier

Une technique qui, selon Eric Leandri, est une arnaque : "On vous propose des prix plus chers plus ciblés sur des hôtels onéreux par exemple".

Avec les récents scandales de données égarées par Facebook ou Google, le moteur de recherche d'Eric Leandri estime avoir gagné 20% de fréquentation ces derniers mois. Aujourd'hui, 80 millions d'internautes utilisent Qwant.