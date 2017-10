Les députés votent en commission une nouvelle "taxe soda" et la hausse du prix du tabac

Les députés membres de la Commission des Affaires sociales ont voté, dans la nuit de mardi à mercredi, deux nouvelles mesures dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Réunis au sein de la commission des Affaires sociales, les députés ont voté dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle version de la "taxe soda", ainsi qu'une hausse du prix du tabac. Voici ce que ces mesures prévoient.

Une "taxe soda" proportionnelle au taux de sucre

La "taxe soda" consiste à ajuster le montant que prélève l'État sur le taux de sucre. L'ensemble des boissons contenant une quantité - même minime - de sucres ajoutés sont déjà taxées depuis 2013, mais le montant de cette taxe n'était pas proportionnel au taux de sucre présent dans le produit.

Concrètement, les boissons en dessous de 5 g de sucres pour 100 ml ne seront plus taxées. Celles qui contiennent plus de 5 g pour 100 ml seront taxées au même niveau qu'actuellement. La taxe sera deux fois plus importantes pour les boissons au-dessus de 8 g, et trois fois plus importantes au-dessus de 10 g. "L'objectif n'est pas d'avoir de l'argent en plus, mais d'avoir un dispositif plus intelligent" et "d'inciter les industriels à réduire le taux de sucre", a expliqué le rapporteur général Olivier Véran (LREM), médecin de profession déjà engagé sous le précédent quinquennat sur ces questions.

Le groupe LR a rappelé que la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait émis lors de son audition des réserves sur le dispositif, préférant "l'éducation à la santé" plutôt que de "taxer les personnes les plus pauvres", plus consommatrices de boissons sucrées. Mais la mesure a été adoptée de façon plutôt consensuelle, tous bords politiques confondus.

Augmentation progressive du prix du paquet de cigarettes

Concernant le tabac, les députés ont validé le principe d'une hausse conséquente, en fixant l'objectif d'un paquet à 10 euros d'ici fin 2020. Le prix du paquet augmentera d'un euro en mars 2018, de 50 centimes en avril et novembre 2019, de 50 centimes en avril 2020 et de 40 centimes en novembre 2020.

Une convergence des prix entre la Corse et le continent a été également été actée. Elle devra être achevée à partir de 2021.

Après son adoption en commission, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale va désormais poursuivre son parcours parlementaire. Il va être examiné en séance plénière à l'Assemblée nationale le 31 octobre puis ira au Sénat. Il doit être définitivement adopté avant la fin de l'année 2017.