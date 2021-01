Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Mayenne sont alarmants, les indicateurs en forte hausse

Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Mayenne ne sont pas très encourageants, ils sont même alarmants. Tous les indicateurs se dégradent affirme l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

Depuis vendredi dernier, 5 personnes de plus ont péri des suites du coronavirus, portant le bilan à 175 décès en Mayenne. Le nombre d'hospitalisations est en hausse : 105 patients pris en charge en milieu hospitalier dont 9 en réanimation.

Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, est également en forte progression et reste le plus élevé de toute la région : 156. Il grimpe à 190 chez les personnes âgées de plus de 65 ans.