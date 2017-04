Les déserts médicaux ne sont pas une fatalité

La lutte contre les déserts médicaux fait partie des thèmes de la campagne présidentielle et le sujet devrait encore animer celle des législatives

La baisse du nombre de médecins est une catastrophe pour les territoires qui ne l'ont pas anticipé, mais ceux qui l'ont fait aujourd'hui s'en félicitent. Saint-Just en Chevalet au nord-est du département de la Loire fait partie de ceux-là.

Les élus ont pris conscience du phénomène dès 2008, mais il aura quand même fallu plus de 5 ans pour réussir à monter un "Pôle de Santé Pluridisciplinaire".

Une structure aujourd'hui qui marche bien et qui arrive même à attirer de jeunes médecins.

Une maison de santé qui rend service à plus de 7000 patients chaque année © Radio France - yves renaud

Aujourd’hui la structure est un vrai succès, elle fédère le travail de 13 professionnels de santé, médecins, infirmières, dentistes ou sage-femme accompagnés par un secrétariat commun.

Aujourd'hui, il faut partager le savoir avec les autres professionnels de santé et le patient lui même, c'est une nécessité. Le docteur Jean Philippe Mélizan

Mais la vraie réussite, c’est que cette structure arrive à attirer de jeunes médecins qui viennent s'installer ici en connaissance de cause. Le docteur Lydie PETRINI démarre son activité au sein du Pôle Santé de Saint-Just en Chevalet cette semaine.

Le contact avec le patient est primordial et connaitre le milieu de vie et comprendre ce qui se passe à domicile c est primordial et la qualité de vie ici compte beaucoup pour moi Lydie Petrini le nouveau médecin du pole santé

Le Pôle Santé de Saint Just en Chevalet rayonne sur les communautés voisines des Montagnes du Haut Forez et de Val d’Aix et soigne chaque année plus de 7000 habitants du secteur