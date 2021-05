Les deux candidats de Pékin Express qui pédalent pour la ligue contre le cancer font escale à Tours

Deux candidats de l'émission "Pékin Express" sur M6 ( la saison 12 diffusée en 2019) étaient de passage à Tours ce jeudi pour la bonne cause. Fabrice et Briac ont démarré à la mi-mars un Tour de France à vélo au profit de la ligue contre le cancer.

On est parti à l'aventure, un peu comme pour Pékin Express. On s'est décidés rapidement et on s'est lancés sans vraiment de préparations

Objectif : faire 10.000 km en six mois afin de récolter 10.000 euros via une cagnotte en ligne. Ils font en moyenne 80 km par jour, un parcours qui doit les mener au Mont-Blanc les 23 et 24 août où ils effectueront l'ascension. Cette aventure humaine leur permet de faire de belles rencontres. Des cyclistes comme Sylvain Chavanel ou Thomas Voekler. Mais surtout des anonymes et aussi des malades ou patients en rémission. "L'idée est venue sur le tournage de Pékin Express en Turquie. On recevait beaucoup de messages de soutien. On s'est dit pourquoi ne pas partir à la rencontre de ces personnes qui nous aiment bien ? Mais on voulait le faire pour une belle cause et on a décidé de pédaler pour la ligue contre le cancer".

J'ai perdu mon père du cancer. Mais également mes trois oncles, mes deux tantes et dernièrement ma mère

Briac, lui, est ravi de s'être lancé dans cette aventure un peu folle. Il a perdu beaucoup de membres de sa famille du cancer. Il n'a pas hésité une seconde à s'engager dans ce tour de France. "J'ai perdu mon père, j'ai perdu trois oncles, deux tantes et ma maman récemment. Je ne pensais pas que ça allait lui tomber dessus. J'ai été très présent. Tu crois toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, le jour où ça arrive, il faut gérer. Elle avait 78 ans. Je me suis dit là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Tant qu'à mouiller le maillot sur les routes pendant six mois, autant le faire pour une cause nationale. Faut se bagarrer pour eux. On n'a pas le droit d'être en bonne santé comme nous et pas le partager".

On a rencontré un mec qui était perdu il y à six mois. Il a fait 40 km en vélo avec nous

Chaque soir, les deux candidats de Pékin Express dorment chez l'habitant. De quoi faire de belles rencontres. "On a eu un certain Jean-Claude qui a fait 40 km à vélo avec nous. Le mec était à l'hôpital six mois avant. Il sortait de six mois de galère à cause du cancer. C'est beau. C'est réconfortant de voir des gens qui se battent comme ça" commente Briac. Cette aventure de six étapes de 25 jours permet un échange très personnel et intime. Une manière aussi d'extérioriser les peurs et de continuer d'aller de l'avant. "Moi je réponds à de nombreux messages. C'est touchant. Du coup je me couche tard mais certains messages me perturbent. Certaines confidences sont très intimes. C'est à moi que ces personnes disent tout ça. Donc je réponds. On fait ce genre d'aventure pour le partage, donc je réponds".

Briac et Fabrice quittent Tours ce vendredi, direction Le Mans. Ils prendront ensuite la direction d'Angers.