Les deux Charentes se parent de violet à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie

Les deux Charentes se parent de violet ce lundi 14 février à l'occasion de la journée Internationale de l'épilepsie. Cette journée vise à sensibiliser le grand public en informant sur cette maladie neurologique chronique méconnue. Plus de 650.000 Français sont officiellement diagnostiqués.

L'association nationale de patients Épilepsie-France , qui compte 80 antennes et plus de 140 bénévoles, mène chaque année sur cette période une campagne de communication et de plaidoyer pour demander une prise en charge efficiente de la maladie qui intègre les dimensions de soin, d’accompagnement et d’inclusion sociale.

La majorité des gens ignorent ce qu'est l'épilepsie et comment agir face à une crise. Plus grave, les préjugés négatifs sont parfois aussi difficiles à vivre que la maladie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Souvent les gens pensent que c'est une maladie psychiatrique, liée à la folie - Hélène Gaudin

Cette nouvelle campagne d'information est basée sur le principe des trois singes de la sagesse, qui se bouchent les yeux, les oreilles et la bouche. La déléguée d'Epilepsie-France pour les deux Charentes et les Deux-Sèvres, Hélène Gaudin, également vice-présidente nationale du réseau des représentants territoriaux, _"_Souvent, les personnes pensent que c'est une maladie psychiatrique. Bien sûr que les crises généralisées, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Réellement, il faut que les idées reçues et la stigmatisation des personnes souffrant d'épilepsie cessent. Dans tous les appels qu'on a, c'est bouleversant d'entendre une personne qui se fait rejeter au travail et à qui on dit, par exemple, "écoutez, vous donnez une mauvaise image de la société, prenez vos médicaments et quand vous serez guéris, vous reviendrez. Ça, c'est juste inentendable et on ne peut pas se baser juste sur l'instant de la crise. Bien sûr que c'est spectaculaire, mais la personne est apte à travailler. C'est une maladie, c'est un boulet c'est sûr, mais si en plus, on met des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent s'en sortir, on n'y arrivera pas."

Hélène Gaudin vice-présidente d'Epilepsie-France, déléguée pour les deux Charentes et les Deux-Sèvres Copier

Le comédien Frédéric Bouraly (alias José dans Scènes de ménage sur M6) et AVA, une musicienne-réalisatrice atteinte d’épilepsie depuis ses 15 ans, sont les parrain et marraine de cette journée. De nombreux artistes, comédiens et influenceurs ont aussi accepté de poster des vidéos sur leurs réseaux sociaux pour participer à cette campagne de sensibilisation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La liste s'allonge

Dans la même dynamique, les municipalités et collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses nombreuses ont répondu favorablement à l'appel d'Epilepsie-France. En Charente et en Charente-Maritime, la liste s'est encore allongée cette année. "Comme l'année dernière, l'idée c'était de faire s'embraser toutes les mairies ou les monuments symboliques des villes", se réjouit Hélène Gaudin, "on s'y est pris un petit peu tard l'année dernière, mais quand même une centaine de villes et de grandes agglomérations aussi bien que les petites communes, avaient répondu favorablement. Cette année, on s'y est pris un petit peu plus tôt, et là, on est arrivé à plus de 220 communes".

La Rochelle (*), Rochefort, Royan, Saintes, Pérignac, Pons, Salignac-sur-Charente, Châtelaillon-Plage, St Martin-de-Ré, Saint-Agnan, St Sever-de-Saintonge, Cognac, Angoulême, Rouillac, Châteaubernard, Ruffec, Confolens ou encore Cabariot, vont illuminer leur bâtiment public en violet. Certaines communes maintiendront l'opération toute la semaine.

(*) La Maison de Charente-Maritime et le pont levant du Gabut (Scherzer).