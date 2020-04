Les deux millions de masques corses toujours bloqués en Chine

La commande régionale a été effectuée il y a près de dix jours pour 2.7 millions d’euros, dont 80% ont été réglés il y a déjà une semaine. Les fameux masques pourraient commencer à arriver en Corse aux alentours du 13 avril, après plusieurs tentatives avortées.

Un million de masques chirurgicaux et cinq cent mille FFP2 sont attendus d’ici la semaine prochaine grâce à un important soutien logistique.

Une première commande annulée

« C’est un véritable parcours du combattant pour réussir à les ramener, d’abord sur le sol français et ensuite en Corse, explique le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Bien sûr on aurait aimé que cela arrive plus vite mais il y a des contraintes et puis il y aussi le risque de réquisition de l’Etat. Dès le 2 mars nous avions commandé 150 000 masques FFP2 auprès d’une centrale d’achat mais, quelques jours après, la commande a été annulée par notre prestataire parce que les masques ont été réservés à l’Etat. Donc ça fait beaucoup de difficultés mais on va y arriver quand même».

Réseau de solidarité

Une partie de la nouvelle commande, un million de masques chirurgicaux et cinq cent mille FFP2, est attendue d’ici la fin de semaine prochaine grâce à un important soutien logistique.

« Il y a un réseau de solidarité qui se mobilise, précise Gilles Simeoni. Nous avons la chance d’avoir un prestataire qui est corse, qui est très investi et qui a aussi choisi de le faire pour la Corse, sans rémunération. Il est mobilisé avec ses équipes pratiquement 24 heures sur 24. A côté de cela, nous avons aussi le soutien du préfet de Corse pour essayer de faire charger notre marchandise dans un des avions _qui partent de Chine_. Nous avons également Air Corsica et Air France qui se sont mobilisés, mais malgré tous ces efforts convergents, pour l’instant, il y a eu des déceptions puisque les masques étaient d’abord annoncés le 2 avril. »

Pilote contaminé, vol annulé

Et la commande insulaire joue de malchance. « Il y aurait dû y avoir un vol d’Air-France le 5 avril, qui devait se poser à Roissy, mais malheureusement le pilote a contracté le coronavirus et ce vol a été annulé. Maintenant nous continuons à nous battre pour faire en sorte que ces masques, dont nous avons vraiment un besoin vital, notamment pour nos personnels soignants, arrivent le plus vite possible. J’espère que ce sera dans les quelques jours à venir. »

Priorité aux soignants

Cette commande régionale n’entre pas en compte dans les dotations de l’Etat (261 000 masques chirurgicaux et 78 330 FFP2 depuis le début de crise), qui aujourd’hui ne suffisent plus et sont complétés par la solidarité (94 200 masques chirurgicaux et 54 400 FFP2).

Si les masques arrivent, la priorité sera donnée aux soignants ainsi qu’aux personnels du secteur médicosocial.

600 000 euros ont également été mobilisés par la région pour l’achat des autres protections nécessaires : blouses, surblouses, surchaussures, gel hydroalcoolique, etc...

A noter que les professionnels libéraux disposent désormais, eux aussi, d’une dotation de l’Etat hebdomadaire en masques dans les pharmacies.