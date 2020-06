Les Deux-Sèvres, département de Nouvelle-Aquitaine où le coronavirus circule le plus

Il n'y avait pas foule ce mardi matin salle omnisports de Valette, à Bressuire. Salle transformée pour deux jours en centre de dépistage du coronavirus. Un dépistage sur la base du volontariat, gratuit, comme il y en a eu un mi-juin à Saint-Maixent-l'Ecole.

Mohamed, habitant du quartier, et salarié à l'abattoir Galliance est venu, même s'il n'a pas de symptôme. "Je travaille dans un endroit où on ne sait pas si le virus circule. Venir faire ce test, ça me rassure aussi bien pour ma santé que pour la santé de ma famille".

"On choisit les lieux de prélèvements par rapport à la circulation du virus. On avait eu une circulation à Saint-Maixent-l'Ecole, on en a une sur le bocage bressuirais. Circulation de manière basse mais elle existe", précise Laurent Flament, le directeur de l'agence régionale de santé des Deux-Sèvres. Circulation aussi en ce moment dans le Thouarsais et à Niort.

En Deux-Sèvres, on est 6% de la population de Nouvelle-Aquitaine et on a quand même 25% des cas positifs depuis le 13 mai, Laurent Flament, directeur de l'ARS 79

"On est le département de Nouvelle-Aquitaine où le virus circule le plus", rappelle Laurent Flament. "C'est contrôlé pour l'instant mais c'est à surveiller". Heureusement, pas de cas graves constatés. "Car les personnes âgées et fragiles se protègent plus", poursuit le directeur de l'ARS 79.

"On ne l'explique pas particulièrement si ce n'est que la circulation existe parce que tout le monde ne se protège pas encore suffisamment. Les comportements on les voit tous dans la rue, dans les centres commerciaux, les masques ne sont pas toujours portés et le lavage des mains pas toujours respecté", constate Laurent Flament. "Protégeons-nous !", conclut-il

Le dépistage se poursuit ce mercredi 1er juillet à Bressuire, salle Omnisports de Valette, 2 boulevard Lescure, de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h.