Les Deux-Sèvres expérimentent la régulation dentaire au SAMU

Jusqu'ici, les personnes avec un problème dentaire dans les Deux-Sèvres qui appelaient le 15 les dimanches et jours fériés étaient envoyées directement vers l'un des trois chirurgiens-dentistes d'astreinte dans le département. Depuis le mois de mai 2022, c'est un chirurgien-dentiste qui se trouve au SAMU qui vous oriente. Une expérimentation menée également en Gironde.

Objectif : faire face à l'augmentation des appels. "Depuis très longtemps nos confrères le dimanche étaient submergés. On a entre 50 et 100 appels par dimanche matin ou jour férié matin ce qui fait que si on envoie tout le monde ça leur faisait jusqu'à 20-25-30 patients même plus", détaille le docteur Jean Desmaison, chirurgien-dentiste à Niort. Conséquence : "l'astreinte qui était jusqu'à 13 heures souvent se terminait au-delà voire jusqu'à 18 heures". Maintenant, les patients sont beaucoup plus priorisés en fonction du degré d'urgence.

Le 2e département de Nouvelle-Aquitaine le plus faiblement pourvu en chirurgiens-dentistes

Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de dentistes en Deux-Sèvres. Certains patients se retrouvent donc à appeler le 15 pour se faire soigner. "On est le 2e département de Nouvelle-Aquitaine le plus faiblement pourvu en chirurgiens-dentistes après la Creuse", déplore le Dr Desmaison. 134 sont aujourd'hui en activité. "Il en manque 65-67 pour être simplement à la moyenne".

Les premiers retours de l'expérimentation sont positifs. "C'est une bouffée d'air frais autant pour les praticiens qui ont moitié moins de patients. Un praticien avant n'avait pas forcément le temps de faire une extraction maintenant il le fait. Et pour les patients, ça évite une longue file d'attente. Parfois il y a même eu l'intervention des forces de l'ordre parce que certains patients s'étaient un peu musclés pour passer avant les autres", explique Katia Roger, assistante de la maison dentaire qui regroupe plusieurs structures dont le conseil de l'ordre

L'ARS précise qu'en fonction des résultats obtenus dans les Deux-Sèvres et en Gironde, cette régulation dentaire pourrait être étendue à d'autres départements.