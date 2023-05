Les deux tiers des généralistes refusent de nouveaux patients comme médecins traitants

Les médecins généralistes refusent de plus en plus de devenir médecins traitants

En 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 5,6%. Résultat, aujourd'hui, alors que les besoins augmentent avec le vieillissement de la population et la chronicisation des maladies, 11% de la population se retrouve sans médecin traitant.

En 2022, refuser de nouveaux patients comme médecin traitant est plus fréquent qu'en 2019

Selon une étude de la DREES (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique) publiée ce jeudi 24 mai 2023, de plus en plus de généralistes veulent bien recevoir des patients occasionnels dont ils ne sont pas le médecin traitant (40 % en 2022, contre 45 % en 2019), ils sont en revanche beaucoup plus nombreux à ne pas accepter de prendre de nouveaux patients comme médecin traitant. Désormais, deux médecins sur trois déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant ; ils étaient un peu plus d’un sur deux en 2019 (65 % contre 53 %).

Difficile pour les médecins de trouver un collègue spécialiste

Autre difficulté accrue en 2022 pour les médecins généralistes, l'orientation de leur patients vers d'autres professionnels de santé. Ainsi 87 % des médecins généralistes déclarent avoir des difficultés à les orienter vers des confrères d’autres spécialités (contre 77 % en 2019). Le constat est similaire pour les professions paramédicales (infirmières, masseuses-kinésithérapeutes7 …) avec une évolution bien plus forte que pour les spécialistes : 62% en 2022 contre 39 % en 2019.

Difficultés rencontrées pour orienter les patients vers d'autres professionnels de santé - DREES

Les médecins généralistes adaptent leurs pratiques

Pour continuer à exercer, la plupart d'entre eux s'adaptent, mettant en place d'autant plus de mesures qu'ils sont plus jeunes. Ils sont assez fréquemment amenés à faire des journées plus longues que souhaité (71%) ou à augmenter les délais de rendez-vous (57%) mais aussi à rogner sur leur temps de formation (50%). Ils sont moins nombreux néanmoins à raccourcir le temps de consultation par patient.

Nombre moyen de mesures d'adaptation mises en place par médecins généralistes - DREES

Pour les plus jeunes, ils sont plus nombreux à déléguer certaines tâches qu'ils assuraient auparavant notamment à des assistants médicaux (5%) ou des infirmières (5%). Ils trouvent aussi plus de souplesse en rejoignant des équipes comme dans les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé (20% en 2022 contre 7% début 2019).

*Enquête par internet et téléphone entre le 5 janvier et le 22 avril 2022 auprès de plus de 1550 médecins installés au 1er janvier 2018 ayant au moins 200 patients dont ils sont le médecin traitant et sans mode d'exercice particulier exclusif.