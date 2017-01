Les diabétiques écartés de certains emplois : une association sarthoise veut que la loi évolue

Les personnes atteintes de diabète veulent en finir avec les discriminations professionnelles dont elles font l’objet. L'accès à de nombreux métiers leur reste aujourd'hui interdit ou limité. La loi, très ancienne, ne tient pas compte des avancées médicales permettant de mieux vivre avec le diabète.

Isabelle Goyesta raconte sa stupéfaction lorsqu’elle a pris connaissance de la liste des métiers « interdits ». Son fils, Arnold, vit avec le diabète depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui lycéen, le jeune homme commence à se poser des questions sur ses futures études et son orientation professionnelle. « J’ai trouvé que ce n’était pas cohérent par rapport à la maîtrise qu’a Arnold de son traitement », raconte la maman. « Dès le début, il a fait ses soins. Il connait ses symptômes. Il adapte son insuline en fonction de sa glycémie ». Et la mère d’Arnold poursuit : « il est scout. Il a des camps tous les quinze jours, il gère son diabète dans des contextes difficiles. Et ça se passe bien ».

Une loi jugée obsolète

Si la loi ne change pas, Arnold et les autres jeunes diabétiques ne pourront pas devenir policier, ni marin, ni contrôleur de la SNCF ou contrôleur de la Sécurité Sociale. Ils n'auront pas non plus accès à certaines grandes écoles comme les mines ou les ponts et chaussées. La législation est complètement dépassée dénonce Etienne Sordet, père d'un enfant diabétique de bientôt quatre ans : « la loi évoque certains métiers qui n’existent plus aujourd’hui. Elle fait référence à un traitement médical d’antan ».

TEMOIGNAGE : Privée du métier de ses rêves parce qu'elle est diabétique

De fait, la médecine a fait d’énormes progrès ces dernières années. « Les diabétiques ont une connaissance parfaite de leur corps », explique Etienne Sordet. « Ils sont aidés par des équipements technologiques : ils peuvent avoir des mesures en continu de leur glycémie et ils peuvent recevoir, s’ils le souhaitent, des injections d’insuline en continu ». Bref, « ils vivent presque comme des personnes qui ne sont pas diabétiques », résume le jeune papa.

Une pétition pour réclamer une législation adaptée

Les parents d’enfants diabétiques ont décidé d’interpeler les candidats à la présidentielle. Ils lancent une pétition en ligne, annonce Florence Liénart. La Sarthoise est la présidente de la toute nouvelle association "Superdiab 72". Elle justifie la démarche : « avoir le diabète de type 1, pour nos enfants, c’est déjà une injustice Mais c’est comme ça. Alors que des métiers leur soient interdits, c’est une injustice sociale, une double peine ». Florence Liénart ne conteste pas que certains métiers soient plus difficiles à exercer pour les personnes diabétiques : « on est conscient qu’il faut une évaluation au cas par cas. Pour certains métiers, il est normal de vérifier si la personne gère bien son diabète ». L’association "Superdiab 72" réclame que la liste de métiers interdits soit réévaluée chaque année. En moyenne, chaque mois, deux jeunes sarthois apprennent qu'ils souffrent de diabète.

