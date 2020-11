Les différentes étapes d'aménagement du confinement en Côte-d'Or à partir du samedi 28 novembre

Le préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry, a présenté ce vendredi un nouveau point de situation par rapport à l'épidémie de Covid-19. Les chiffres sont en baisse et les aménagements du confinement entrent en vigueur dès ce samedi 28 novembre. Voici ce qu'il faut en retenir.

Les autorités préfectorales, l'Agence Régionale de Santé et le rectorat de Dijon ont fait un point de situation ce vendredi à la veille de l'entrée en vigueur des premiers aménagements du confinement. Globalement, la décrue s'est amorcée même si notre région reste la deuxième la plus impactée de France. Dans le détail, le taux d'incidence qui permet de calculer la force de pénétration du virus, est de 200 cas pour 100 000 personnes au 26 novembre. Une semaine plus tôt, il était de 320 cas pour 100 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté.

Même si "le pic de l'épidémie est arrivé autour du 9 novembre dernier", estime le directeur de l'ARS, Pierre Pribile, les hospitalisations sont toujours au-dessus de la normale : avec 80 entrées par jour et 13 en réanimation en moyenne. Malgré tout, la situation "continue de s'améliorer. La plupart des indicateurs sont en baisse."

Mesures inchangées en Côte-d'Or dès le 28 novembre

Maintien du système d’attestation.

Rester à domicile autant que possible.

Télétravailler lorsque cela est possible.

Pas de réunions privées, ou de rassemblements familiaux.

Nouvelles mesures qui entrent en vigueur le 28 novembre en Côte-d'Or

Autorisation de déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures.

Autorisation des activités extra-scolaires en plein air.

Autorisation des cultes et des offices dans la stricte limite de 30 personnes.

Réouverture de tous les commerces et les services à domicile, dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, jusqu’à 21 heures au plus tard.

Réouverture des librairies, des disquaires, des bibliothèques et des archives dans ces conditions.

adaptation confinement en Côte-d'Or - Etape 1 - Préfecture de Côte-d'Or

Deuxième étape et mesures inchangées à partir de 15 décembre

Si l’objectif des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation est atteint, le confinement sera levé.

Pas de rassemblements privés ou d’événements festifs dans les salles.

Fermeture de tous les lieux, qui comme les parcs d’attraction, les parcs d’expositions, rassemblent un grand nombre de personnes venant de régions différentes.

Fermeture des bars, restaurants et discothèques.

Les nouvelles mesures dès le 15 décembre

Autorisation de se déplacer, sans attestation, y compris entre régions mais il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles.

Autorisation des activités extra-scolaires en salle, pour l’accueil des enfants durant les fêtes.

Reprise d’activité pour les salles de cinéma, les théâtres, les musées, dans le cadre des protocoles sanitaires et d’ un système d’horodatage permettant d’organiser les représentations en fin de journée.

Deuxième étape d'aménagement du confinement à partir du 15 décembre - Préfecture de Côte-d'Or

Troisième étape et nouvelles mesures à partir du 20 janvier

Si l’objectif de moins de 5000 contaminations par jour est atteint.

Réouverture des salles de sport et des restaurants.

Assouplissement du couvre-feu.

Réouverture des lycées avec la totalité des élèves présents durant les cours.

Quinze jours plus tard, reprise des cours en présentiel, de tous les élèves dans les universités.