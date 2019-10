Les difficultés de l'hôpital d'Auxerre inquiètent la population

Auxerre, France

L'idée de cette opération tractage, initiée par le personnel de l’hôpital d'Auxerre, c' était de toucher un maximum de personnes. Et on peut dire que le pari est réussi , puisqu'il y avait plus de 8 800 inscrits aux Foulées Roses. Tous courraient pour récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Et parmi eux, certains connaissent les problèmes rencontrés par l’hôpital d’Auxerre. Comme Elodie qui a déjà été confronté aux manques de médecins spécialistes. " Pour mon fils je vais à Dijon, pour l'ORL pour la bronco-pédiatre parce qu'il n'y a pas de disponibilités rapides sur Auxerre. "

"Il faut garder une offre de soin de proximité et de qualité" : Akim

Le manque de médecin, c'est aussi une source d’inquiétude pour François qui va bientôt être à la retraite. "Est ce que je vais pouvoir me soigner correctement en habitant près d'Auxerre." Et quand on est plus jeune comme Akim , l'offre de soin près de l'endroit où l'on réside, c'est primordial. "Demain si ma femme est enceinte et doit accoucher, on va pas faire 50 kilomètres. A Auxerre, il y a cette proximité. C'est donc important de garder cette offre de soin de proximité et de qualité. "

Les difficultés de l'hôpital d'Auxerre expliquées aux participants des Foulées Roses © Radio France - Damien Robine

Les difficultés de l'hôpital d'Auxerre inquiètent les usagers rencontrés à l'occasion des Foulées Roses Copier

"Les infirmières et les aides soignantes font ce qu'elles peuvent avec peu de moyens" : Sylvie

Et pour garder cette qualité de soin ,il faut des moyens. Pourtant dernièrement c'est bien de suppression de personnels dont il a été question à l’hôpital d’Auxerre. Et quand on dit moins de personnel, ce sont aussi des conditions de travail qui se dégradent estime Sylvie qui pense notamment aux aides soignantes et aux infirmières. "Je les plains les pauvres, parce qu'elles font tout ce qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas suffisamment de moyens et on a l'impression qu'elles ne sont pas entendues."

"La population vieillit, on a besoin d’hôpitaux dans nos régions" : Philippe

Économie, restriction de budget, tout cela est bien inquiétant également pour Philippe. Lui ne comprend pas qu'il n'y ait pas une prise de conscience plus importante des responsables politiques de la santé. "Je pense qu'il y a de l'argent qui est dépensé ailleurs et qui ferait mieux d’être dépensé dans le monde médical. C'est complètement vital. La population vieillit, on a besoin d’hôpitaux dans nos régions."

En attendant que les choses bougent enfin, le personnel soignant souhaite continuer à impliquer les usagers dans la défense de l’hôpital d'Auxerre. Il prévoit d'autres distributions de tracts, notamment sur les marchés. Une marche blanche pourrait également être organisée au mois de novembre.