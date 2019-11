Les dinosaures boostent les entrées du muséum d'Ardèche

Balazuc, France

Au printemps, les responsables du muséum d'Ardèche ont installé un tyranosaurus rex dans le jardin du musée. La maquette d'un squelette réalisée par l'entreprise lyonnaise Dasplet mesure un mètre cinquante de long, plus de deux mètres cinquante de haut. Les visiteurs et notamment les enfants applaudissent des deux mains.

Des entrées en progression de 85% au mois d'Août

Il y a eu 17.000 visiteurs en 2018. A la fin de cette saison, ils auront été près de 30.000 à être entré dans le musée de Balazuc. Une progression de plus de 50% en moyenne avec ne pointe de + 85% au mois d'août. C'est au-delà des espérances des responsables. L'effet dinosaures a fonctionné.

On a atteint le seuil de rentabilité explique Medhi Benourine, le cofondateur du Muséem d'Ardèche.

Le muséum va fermer au grand public et ne sera plus ouvert que sur réservation. Et cet hiver il va s'agrandir. Un bâtiment de 85 m² sera construit justement pour installer des maquettes de dinosaures. Mais l'objectif est toujours le même : faire découvrir la géologie et les sciences naturelles. Et si ça doit passer par des maquettes de dinosaures......pourquoi pas ?