Les domaines skiables de l'Andorre renforcent leur sécurité sanitaire pour la prochaine saison

Grandvalira et Ordino en Andorre prennent des mesures strictes de prévention contre le Covid-19. On devra se protéger le visage même en plein air. En revanche tous les amateurs de glisse seront accueillis sur les 240 kilomètres de pistes du plus gros domaine skiable des Pyrénées.

Grandvalira Resorts adopte des mesures sanitaires sévères pour pratiquer les sports d'hiver en toute sécurité. Avec quatre stations et plus de 240 kilomètres de pistes, c'est le domaine le plus grand de la chaîne des Pyrénées. Les 25.000 usagers par jour en moyenne pourront s'adonner aux sports de glisse sous certaines conditions :

• Il ne sera pas nécessaire de se couvrir le visage lors de la descente à ski et en snowboard, toutefois le port d’un masque ou d’un tour de cou homologué de type Buff est recommandé.

• Il sera obligatoire de se couvrir le visage avec un masque ou un tour de cou homologué de type Buff dès l'âge de 6 ans dans les remontées mécaniques, les salles d’attente et les zones d’embarquement des installations mécaniques. Le port du masque sera obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les espaces clos, les bâtiments et les espaces communs, tels que les restaurants, les écoles, les magasins et les guichets.

• La capacité de la station ne sera pas limitée concernant le ski et le snowboard, toutefois des mesures de distanciation physique seront mises en place aux points les plus critiques.

• La capacité ne sera pas limitée aux remontées mécaniques, conformément aux instructions de Domaines Skiables de France (DSF), l’organisme qui édite la réglementation suivie en Andorre en matière de remontées mécaniques.

• La capacité sera limitée dans les espaces clos, tels que les restaurants, les écoles, les magasins ou les boutiques de location de matériel, où il est également recommandé de respecter une distance d’au moins 1,5 mètre entre les personnes. Dans ces espaces, un système de gestion sera mis en place dans les zones d’attente. • Des contrôles de la température seront pratiqués pour accéder à certains espaces clos. • Le service de nettoyage et de désinfection des espaces communs sera renforcé. Les télécabines et les bâtiments seront traités avec un système photocatalytique qui élimine les virus et les bactéries de toutes les surfaces avec un effet longue durée. De nouveaux systèmes de filtration de l’air seront également installés dans les conduites de chauffage. • Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés dans la zone d’embarquement des télécabines et dans les bâtiments et restaurants de la station.

• L’École de ski et de snowboard adaptera ses protocoles techniques d’enseignement afin d’assurer la sécurité des élèves et des moniteurs.