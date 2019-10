Les donneurs de sang bénévoles de la Vienne inquiets de la disparition des points de collecte en milieu rural

C'est ce dimanche que l'association départementale des donneurs de sang bénévoles de la Vienne tiennent leur congrès annuel à la salle l'Agora de Jaunay-Marigny. L'Union départementale regroupe 62 associations, 700 à 750 bénévoles qui aident l'Etablissement Français du sang (EFS) à organiser les collectes sur tout le territoire départemental. Mais cette année, il y aura moins de collectes mobiles en milieu rural. L'EFS qui est l'organisme d'Etat seul habilité à collecter les dons de sang, est contraint pour des raisons budgétaires, de restreindre sa présence en milieu rural. Sur les 200 points de collecte dans la Vienne, plus d'une dizaine sont voués à disparaître (Ingrandes, Oyré, St Pierre de Maillé, Monts sur Guesnes, Usson du Poitou, Sommières du Clain , Lathus St Rémy, Blanzay , Savigné, Aslonnes, Queaux (une année sur 2) et Le Vigeant). Une situation qui inquiète .

L'an dernier, ce sont 16.000 dons de sang qui ont été recueillis dans la Vienne, dont 70% par les associations. En fermant une douzaine de points de collecte mobile en milieu rural, on risque de perdre entre 800 et 1.000 donneurs réguliers sur les 11.000 que compte la Vienne. Certes, ces personnes pourront toujours aller dans le canton d'à-côté pour effectuer leurs dons. Mais Christian Diot a du mal à y croire.

"Par expérience, on sait que les gens ne font pas plus de 15 kilomètres, grand maximum, pour les dons du sang. Ils prennent déjà sur leur emploi du temps donc, ils ne vont pas faire plus de route et plus de dépenses."