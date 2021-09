Les dons de sang historiquement bas

Les donneurs se font de plus en plus rare et les stocks de sang sont au plus bas.

C'est historique. Les stocks de poches n'ont jamais été aussi bas. L'Établissement Français du sang (EFS) estime que la situation est extrêmement préoccupante. La crise sanitaire a empêché beaucoup de collectes et depuis leurs retours, les donneurs ne sont pas au rendez-vous. La conséquence est immédiate : les poches disponibles ne suffiront plus d'ici quelques jours si ce déclin persiste. Depuis début août, l’EFS constate une nette diminution de la fréquentation des collectes d’environ moins 10%. Il manque plus de 500 dons par jour.

Stéphane Noël est le directeur de l'EFS en Île-de-France : "Là on est dans le très très bas. _La situation est extrêmement tendue pour certains groupes sanguins_, comme le groupe O. Mais dans l'ensemble les poches ne sont pas assez nombreuses. Nous devons les distribuer avec parcimonie ; nous discutons longuement avant d'en donner une. Cette gestion draconienne ne peut plus durer."

L’EFS rappelle également qu’il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. En revanche, les personnes ayant présenté des symptômes de covid-19 devront attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.

Pour mieux accueillir les donneurs et faciliter leur accès aux lieux de collecte, sept Maisons du don à Paris et en petite couronne étendent leurs horaires d’ouverture. Dès le 4 octobre, il sera possible de venir donner son sang, son plasma ou ses plaquettes plus tôt le matin et surtout plus tard en fin de journée. Ainsi, du lundi ou jeudi, il y aura toujours une Maison du don ouverte jusqu’à 19h.

Le pass sanitaire n'est pas exigé dans ces maisons.

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.