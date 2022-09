Les dons d'organes repartent à la hausse en Lorraine après le Covid

L'épidémie de Covid a provoqué une baisse des dons d'organes, parfois fatale à certains patients. C'est le message passé ce vendredi par l'Addoth, l'association départementale pour le don d'organes et de tissus humains, en Meurthe-et-Moselle. Mais bonne nouvelle : "il semble qu'en 2022, les dons redeviennent aussi nombreux qu'ils ne l'étaient en 2019", explique son vice-président Daniel Gris.

De graves retards

Concrètement, en France, 5 900 personnes ont été greffées en 2019. Elles n'étaient plus que 4 470 en 2020 avant une remontée à 5 300 en 2021. Ce qui signifie que du retard a été pris avec parfois des conséquences terribles. "Malheureusement, tous les patients n'ont pas pu attendre. Environ 700 sont morts en 2019 et 981 en 2021", détaille Daniel Gris. L'attente est donc environ d'un an mais peut atteindre 7 à 8 ans pour des cas rares. Les reins, les foies et les cœurs sont les organes les plus demandés.

En parler

Concrètement, Daniel Gris appelle tout le monde à dire à ses proches s'il souhaite ou non que ses organes soient prélevés. Pourtant, la loi précise qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de le dire, nous sommes automatiquement donneur à notre mort, sauf si nous avions dit le contraire de notre vivant. "Le problème se pose quand on rencontre la famille pour connaître la volonté du défunt. Dans la majorité des cas, les gens ne savent pas et donc on ne va pas violer la famille pour prélever des organes."