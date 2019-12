Les dons de sang en baisse pendant les vacances de Noël dans les Alpes-Maritimes

Comme souvent pendant les vacances de Noël, les réserves de sang sont faibles dans les Alpes-Maritimes. Mais cette année est particulièrement critique à cause des intempéries et des grèves.

Alpes-Maritimes, France

L'Etablissement français du sang (EFS) appelle aux dons pour Noël. Les réserves de sang sont particulièrement faibles dans les Alpes-Maritimes. A la baisse d'affluence due aux vacances de Noël s'ajoutent cette année les intempéries et les grèves. Au lieu de douze jours de réserves de sang, l'EFS du département n'en dispose que de neuf.

Différents points de collecte

Pour encourager les dons, l'EFS met en place comme chaque mois différents points de collectes mobiles. Les voici pour les prochains jours:

Cagnes - Plage: 27 décembre: 9h30-13h et 14h-16h

Saint-Laurent-du-Var: 28 décembre : 8h30 - 13h

Nice Garibaldi: 30 décembre: 10h30-13h30 et 14h30-16h30

Nice - Pace Massena: 31 décembre: 9h30-13h30

Villeneuve-Loubet (géant casino): 2 janvier: 10h30-13h30 et 15h-17h30

Antibes espace Croix Rouge: le 17 janvier (de 14h30 à 18h30) et 18 janvier (8h30-13h).