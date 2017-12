Indre-et-Loire

Ces derniers mois, les dons de sang ont baissé d'environ 10% en Indre-et-Loire. Illustration du problème dans le bus de collecte qui stationne boulevard Béranger, à Tours, chaque jeudi après-midi, de 12H30 à 18H30. "Il y a quelques mois, on recevait une cinquantaine de donneurs chaque jeudi après-midi. Maintenant, on dépasse rarement les 30 ou 35" explique Céline Guédon, responsable de la promotion du don à l'E.F.S 37

Une seule donneuse durant les deux premières heures de la collecte ce jeudi boulevard Béranger à Tours

Le bus de collecte stationne tous les jeudis de 12H30 à 18H30 boulevard Béranger à Tours © Radio France - Boris Compain

Le jeudi 14 décembre, une seule donneuse s'est présentée dans le bus durant les deux premières heures de collecte. Marie, 35 ans, voulait venir depuis des mois, et depuis des mois, elle remettait ça à plus tard, par peur de s'évanouir. "La première et unique fois que j'ai donné mon sang, c'était il y a deux ans. Hier, j'ai reçu un SMS pour me dire qu'il y avait un besoin urgent, et du coup, ça m'a motivée pour venir" explique Marie.

Marie est une des 35 670 personnes qui ont donné au moins une fois leur sang entre 2013 et 2017 en Indre-et-Loire. Trouver des donneurs réguliers, c'est le gros problème...Mais il y a aussi des évènements plus ponctuels, comme ces derniers jours, qui nuisent à la collecte, comme l'explique le médecin Jean-Hugues Chauvelier, "on accuse le mauvais temps. On accuse Johnny car samedi dernier tout le monde est resté devant sa télé. Il y a aussi eu une panne d'électricité à Amboise, pendant la collecte il y a deux-trois jours, à cause de la tempête".

Pas encore de pénurie de sang pour le moment, mais une baisse des stocks préoccupante

10 000 poches de sang sont nécessaires, chaque jour, pour répondre aux besoins des malades, dans toute la France. Dans l'idéal, il faut qu'il y ait toujours l'équivalent de 12 jours de stocks, soit 120 000 poches. Cette semaine, il y en a 78 000.