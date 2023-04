Les dons du sang en baisse en Champagne-Ardenne avec la mobilisation contre la réforme des retraites

Catherine Leleu-Delay est la référente médical de l'EFS dans la Marne et les Ardennes.

Les Marnais et les Ardennais donnent moins depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, en janvier. L'Etablissement français du sang (EFS) le constate. Les dons du sang sont en baisse d'environ 30% dans les hôpitaux de Reims et de Charleville-Mézières, comparé à l'an dernier. Même tendance dans les points de collecte des deux départements.

"Les français ont d'autres choses à penser"

"En ce moment, les mouvements sociaux empêchent certains donneurs de se déplacer, estime Catherine Leleu-Delay, référente médical de l'EFS dans la Marne et les Ardennes. Factuellement, les français ont aussi d'autres choses à penser. Certains nous le disent : ils nous oublient et il faut qu'on les relance, mais on ne peut pas le faire constamment. Il faudrait que les donneurs spontanés pensent aux malades."

L'EFS appelle également au don de plasma. Pour répondre aux besoins dans la Marne, par exemple, il faudrait actuellement 120 donneurs par semaine. Il en manque une quarantaine en moyenne depuis janvier. Les dons de plaquettes sont également en baisse en Champagne-Ardenne.

Où donner son sang ?

Il est possible de donner son sang sur rendez-vous à la Maison du don de Reims, située à l'hôpital Maison Blanche, ainsi qu'à celle de Charleville-Mézières, sur le site du C entre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes.

Des collectes sont également organisées plusieurs fois par mois dans certaines communes. La liste est à retrouver ici pour la Marne et ici pour les Ardennes.