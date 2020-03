Les dons du sang en baisse en Limousin mais une situation qui reste maîtrisée

Il faut continuer à donner son sang. C'est l'appel que lance l'établissement français du sang en Nouvelle Aquitaine. Dans la région les dons ont sensiblement baissé depuis la fin de semaine dernière même si ces dernières 48 heures notamment à Limoges on constate une prise de conscience des donneurs.

Sur le site de l'EFS à Limoges on constate un retour des donneurs

En Nouvelle Aquitaine les dons du sang ont baissé de 10 % en fin de semaine dernière et de 30 % depuis ce lundi. Une situation qui inquiète l'établissement français du sang même si elle n'est pas encore alarmante car il reste 14 jours de réserve dans la région. Mais pour l'EFS il ne faudrait pas que cette situation perdure d'où son appel aux donneurs qui peuvent continuer à venir dans les centres de collecte munis d'une attestation.

A Limoges on assiste à un petit rebond ces deux derniers jours

L'établissement français du sang est conscient qu'il y a moins de lieux de collecte du fait de la fermeture des établissements scolaires et des universités mais certaines mairies continuent de mettre à disposition des salles communales. La bonne nouvelle c'est que le site de l'EFS à Limoges après une baisse des dons là aussi de 10 % la semaine dernière on constate un retour des donneurs de sang ces dernières 48 heures. "Il y a une prise de conscience de la nécessité de donner son sang chez certains et ça fait chaud au cœur" souligne le docteur Benoit Sarre. Mais il espère que cet élan de solidarité va continuer.

Une protection assurée pour les donneurs de sang

Le docteur Benoit Sarre affirme aussi que tout est mis en oeuvre pour protéger les donneurs de sang et leurs personnels. "Nous avons des masques, du gel hydroalcoolique et nous respectons l'espacement entre les personnes"