Les eaux usées comme indicateur de la reprise du coronavirus à Montpellier

Actuellement dans l'Hérault, une seule personne se trouve en réanimation à cause du coronavirus et 10 sont hospitalisées. Des chiffres qui sont bien en-deçà de la situation d'avril, quand les services de réanimation pouvaient comptabiliser jusqu'à 40 malades.

Alors pourquoi un tel affolement des autorités ? Qu'est ce qui a conduit le maire de Montpellier à demander au préfet de prendre un arrêter pour imposer le port du masque dans l'Écusson, à Odysséum et dans tous les marchés de la ville ?

Parce que les données hospitalières ne sont pas les seuls indicateurs. Le maire s'appuie sur deux autres données : le nombre de personnes testées positives,elles ont doublé en une semaine, 120 cas en quelques jours seulement, mais aussi sur les analyses effectuées dans les eaux usées de la ville.

"Ce n'est pas le nombre de décès, l'indicateur."

"Ce n'est pas le nombre de personnes décédées, l'indicateur, c'est le nombre de virus détectés et nous avons deux sources : le dépistage et les eaux usées qui nous indiquent une reprise de l'épidémie. Moi, je prends pas des décisions d'obligation du port du masque par plaisir. Je les prends parce que sur la base de données objectives, nous avons des informations", explique le maire Michaël Delafosse

"Ma responsabilité, c'est de protéger la population et de protéger nos soignants. On les a applaudis. Ce n'est pas pour les remettre au travail et les exposer au risque du Covid-19. "

Depuis mardi, date d'entrée en vigueur du port du masque obligatoire dans le centre historique de Montpellier, une dizaine d'ambassadeurs santé font de l'information et de la prévention auprès des habitants et des touristes.

"Le virus est là. En une semaine, le nombre de cas a doublé à Montpellier, il a doublé ! Voilà pourquoi nous avons mis en place des ambassadeur santé dans la ville : rappeler les gestes barrières. Rappeler notre responsabilité de porter le masque, bien se laver les mains très régulièrement et à la moindre alerte, il faut aller se faire tester."

Des ambassadeurs santé pour faire de la prévention avant les sanctions

"Les ambassadeurs santé sur la place de la Comédie ont vocation à faire de la pédagogie et ils vont pouvoir aussi s'adresser aux jeunes qui, je le comprends, ont un peu de relâchement, se disent "Mais qu'est ce que c'est que ça ? Nous, on a 20 ans, on est en pleine santé !" Je crois qu'il faut leur expliquer qu'eux aussi ils sont vulnérables et surtout, ils peuvent être vulnérables pour les gens qu'ils aiment."

"Donc, il faut qu'on adopte les bons gestes pour se protéger du virus, se protéger soi même et protéger les autres. Il en va de l'intérêt de tous si nous voulons continuer à profiter au mieux de Montpellier, de nos terrasses, de nos restaurants. Je mesure bien que c'est un petit peu contraignant le port du masque, surtout par ces fortes chaleurs. Mais nos amis espagnols y arrivent très bien."

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier Copier

Les ambassadeurs Santé font de la prévention. Des jeunes pour s'adresse notamment aux jeunes Copier