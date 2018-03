Vaucluse, France

Les rituels des jeunes avignonnais avant d'aller se coucher sont dans une grande majorité des cas liés aux appareils électroniques : «Je suis souvent sur mon téléphone, je parle avec des gens, j'écoute de la musique», raconte un lycéen. «Je suis tout le temps en train de regarder des vidéos ou des séries», dit une autre qui reconnaît que «c'est dur de lâcher. On regarde un épisode puis un autre, etc... » Résultat, les yeux se ferment souvent « au-delà de 2 heures du matin » alors qu'il y a cours le lendemain.

Un sommeil de mauvaise qualité

Non seulement les téléphones, télévisions ou ordinateurs poussent les jeunes à se coucher tard mais en plus leur lumière nuit à la qualité du sommeil. «Ce qui nous fait nous endormir, c'est la mélatonine, une hormone secrétée dans le cerveau par l’hypothalamus lorsque la luminosité baisse en fin de journée mais la lumière bleue des écrans empêche cette sécrétion», explique le pneumologue Henri Marson, spécialiste de la somnologie.

Le manque de sommeil, premier pas vers l'insomnie ?

Le docteur Henri Marson insiste sur la nécessité de bien dormir pour les adolescents : «c'est une période où on a soif de connaissances et donc le sommeil peut être considéré comme un handicap alors que c'est le contraire. Pendant cette période il faut respecter son sommeil». Outre l'importance du sommeil pour la réussite scolaire, les enjeux de santé ne sont pas à négliger. Un manque de sommeil peut être lourd de conséquence. Il peut engendrer des problèmes cardio-vasculaires ouengendrer plus tard de l'insomnie.