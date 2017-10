Les éducateurs de Vaucluse protègent la tête des jeunes rugbymen

Les éducateurs de rugby de Vaucluse enseignent aux enfants les postures pour éviter la commotion cérébrale. Ils expliquent aux parents que le casque ne protège pas de la commotion cérébrale et privilégient un jeu ouvert.

Un Grenelle de la Santé s'est réuni pour tenter de protéger les joueurs de rugby professionnel mais chez les amateurs aussi le nombre de commotions cérébrales se multiplie. 1820 commotions ont été recensés la saison dernières sur les terrains amateurs. Le nombre de joueurs qui ont vu tout s'éteindre pendant un match est "certainement plus important" estime le docteur Alain Darre, le médecin du comité de Provence de rugby.

"Le casque ne sert à rien contre la commotion cérébrale. Il n'empêche pas le mouvement du cerveau dans la boite crânienne" Dr Darre, médecin du rugby en Vaucluse

En Vaucluse, des formations à la sécurité des joueurs expliquent régulièrement à tous les éducateurs et entraîneurs qu'un KO, ça ne se soigne pas avec un coup d'éponge. Un médecin précise qu'il ne faut pas mettre le joueur évanoui en Position Latérale de Sécurité pour éviter les atteintes au rachis. Entraînements et matchs sont interdit pendant au moins 3 semaines. Les jeunes joueurs de rugby apprennent aussi des postures pour se protéger mais certains mamans s'inquiètent car "à partir de 14-15 ans, il y a davantage de force et de contacts".

Les éducateurs de rugby de Vaucluse commencent les entraînements avec des postures pour protéger les enfants. Ils organisent aussi pour les plus jeunes joueurs des match au toucher, c'est-à-dire sans plaquage pour favoriser le jeu ouvert. "Les plaquages au dessus de la ceinture sont interdits et sanctionnés" répète Jean Sordi, responsable de l'école de rugby de Monteux.

Postures et jeu de mouvement pour greffer des muscles au cerveau

A Bedarrides, Thierry Brana dirige aussi les leçons de rugby en expliquant que "le rugby au toucher nous rapproche de la culture de la Nouvelle Zélande avec un jeu ouvert pour tous les gabarits de joueurs". Il veut privilégier "le jeu d'action et de mouvement, à l'image de la Rochelle". Mais le kinésithérapeute qui participe aux entraînements à Monteux soupire qu'il est "plus facile de greffer des muscles sur un cerveau que l'inverse"

Sport et commotion cérébrale. Conférence le 19 octobre 2017 de 18h à 20h à la Maison Départementale du Sport à Avignon avec le docteur Jean François CHERMANN, neurologue à Paris et spécialiste de la commotion cérébrale du sportif. Il présentera les risques pour le blessé à la suite de commotion cérébrale, en particulier lorsqu’elle est répétée.