Les édulcorants pourraient augmenter le risque de maladies cardiovasculaires selon une nouvelle étude

La consommation régulière d'édulcorants, notamment d'aspartame et d'acésulfame-K, pourrait augmenter les risques de maladies cardiovasculaires.

Ils étaient déjà soupçonnés de provoquer des cancers. Les édulcorants pourraient également favoriser les maladies cardiovasculaires. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Inserm, l’Inrae, le Cnam et de l’Université Sorbonne Paris Nord publiée ce jeudi 8 septembre dans le British Medical Journal.

Pendant 12 ans, les scientifiques ont étudié les consommations alimentaires de 103 388 adultes volontaires pour participer à l'étude. "Ceux qui consommaient au départ plus d'édulcorants avaient, au fil du temps, plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire", a constaté le docteur Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm et coordinatrice de l’étude.

Des risques avec les boissons mais aussi la nourriture

Les édulcorants, utilisés pour remplacer le sucre, se retrouvent dans de nombreuses boissons, mais aussi dans les sucrettes, les yaourts dits "light" et les plats allégés en général. Le lien avait déjà été établi entre la consommation de boissons avec des édulcorants, l'aspartame notamment, et les risques d'infarctus, hypertension ou AVC. Les chercheurs montrent dans cette étude que cela pourrait concerner également la nourriture.

Tout cela est au conditionnel, car les chercheurs n'ont établi pour le moment qu'une "association", pas encore de lien de cause à effet. "Consommer de temps en temps des édulcorants ne sera pas dangereux pour la santé. Les recommandations des instances sanitaires, c'est d'essayer globalement de limiter le goût sucré dans l'alimentation, donc à la fois le sucre et l'aspartame", souligne Mathilde Touvier.

Les chercheurs espèrent désormais comprendre quels mécanismes les édulcorants déclenchent dans le corps humain.