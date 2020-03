Touchés par le coronavirus, les EHPAD dans l'attente de la distribution de masques

Au moins 13 décès dans la maison de retraite de la fondation Rotschild dans le XIIème arrondissement de Paris et 84 personnes positives au Covid-19. Les EHPAD payent un lourd tribut de l'épidémie et selon l'Agence régionale de santé, ce mardi, 148 établissements d'Ile-de-France sont concernés par des cas confirmés. La région compte près de 1.200 établissements pour personnes âgées dont plus de 220 à Paris.

"La population étant fragile dans ces établissements, il y avait fort à parier que nous commencerions à enregistrer des décès", reconnaît Romain Gizolme, directeur de l'Association des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées. "Il faut également penser à ceux qui vivent à domicile."

Distribution de masque

"Nous sommes face à un virus particulièrement violent, agressif et malgré les mesures barrières et la suspension des visites des familles, les professionnels doivent se rendre sur place", explique Romain Gizolme, invité de France Bleu Paris, ce mercredi.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis samedi la distribution de 250 millions de masques, notamment pour le personnel soignant. "Nous étions dans l'attente de ces masques", reconnaît Romain Gizolme. "Nous regardons en ce moment comment ces premiers masques se distribuent. Il est essentiel qu'ils soient distribués rapidement".