Les Ehpad de Charente-Maritime testés au Covid-19 : l'opération "Pensées" débute à Saint-Rogatien

Dépister les 5.000 agents des 110 ehpad de Charente-Maritime, ainsi que des centaines de résidents : c'est l'opération "Pensées" impulsée par le Département, avec le soutien de l'ARS. Un dépistage massif est lancé également dans les Deux-Sèvres, à destination des établissements médico-sociaux. Trois Ehpad sont concernés cette semaine.

En Charente-Maritime, une dizaine d'établissements ont ouvert le bal cette semaine de ce dépistage massif, ceux présentant des cas suspects ou confirmés de contamination par le Covid-19. A Tonnay-Charente, environ 200 personnes ont été testées en début de semaine aux Portes du Jardin, un ehpad qui a connu une dizaine de cas chez le personnel, et des suspicions chez les résidents, dont quatre ont été hospitalisés.

"Ça chatouille, mais c'est pour la bonne cause !"

L'opération "Pensées" a été lancée officiellement ce jeudi à Saint-Rogatien, près de La Rochelle, où une résidente de la Villa Amélie a été hospitalisée ce week-end, avec une suspicion renforcée de Covid-19. Les 19 résidents de son unité fermée (pour les troubles Alzheimer et associés) ont donc été testés, ainsi que 120 salariés et intervenants.

"Désagreable" réagit Lucille après avoir subi le test Covid. "On est forcément un peu angoissé de transmettre le virus à des personnes fragiles, qui risquent le décès" reconnait cette salariée. © Radio France - julien fleury

Marina sort de la Villa Amélie avec les larmes aux yeux. Cette salariée vient tout juste d'être testée. Le long coton tige plongé tout au fond de son nez n'est pas passé inaperçu : "ça chatouille, mais c'est pour la bonne cause, donc il faut être fort. On pourra peut-être sauver des vies comme ça !"

Rassurer les familles et les salariés

Marina se dit heureuse de bénéficier d'un dépistage, pour les résidents à qui elle apporte les repas dans leur chambre. Mais aussi pour elle-même : "je ne m'inquiétais pas plus que ça, mais là, en entendant parler de cas récents de personnes très jeunes qui sont décédées, je commence à avoir peur" reconnaît la jeune femme.

Les résultats de ces tests sont attendus d'ici vendredi soir. Une campagne bienvenue également pour Sandrine, aide-soignante de nuit, venue se faire dépister sur un jour de repos : "C'est bien, ça va rassurer tout le monde, je pense." Les familles des résidents, comme ceux qui leur apportent des soins.

Les prochaines journées seront plus sereines

"On est nombreux, rappelle Sandrine, et il y a toujours ce doute. Puisque les résidents sont confinés, ça viendra forcément de l'extérieur, et donc de nous." Sandrine recevra le résultat de son test avant d'enchaîner trois nuits dans l'établissement, qui s'annoncent plus sereines que depuis le début de l'épidémie.

Christian, résident de la Villa Amélie, a le droit de quitter sa chambre le matin pour fumer son cigare. Le confinement l'ennuie, mais il reste les animations concoctées par Lan Nung. © Radio France - julien fleury

Egalement testés, les 19 résidents du secteur fermé qui accueille notamment des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Prélèvement dans les amygdales, le palais, et le fond du nez : Géraldine Dugaz, la biologiste, s'applique pour éviter les faux négatifs, malheureusement nombreux avec ces tests rapides PCR. "C'est assez facile sur les soignants, parce qu'ils sont coopérants, résume la pharmacienne. Mais là, nous venons de faire le secteur fermé, et là c'est beaucoup plus dur" reconnaît cette associée du réseau de laboratoires Bio 17.

Un labo vétérinaire pour réaliser les tests

Le réseau Bio 17 ne va pas réaliser les tests lui-même. Il confie les échantillons à un laboratoire vétérinaire interdépartemental, Qualyse, qui a obtenu du préfet le droit de travailler pour la santé humaine, avec une capacité de 500 à 1000 tests par jour sur sa plateforme des Deux-Sèvres. Ecouvillons et réactifs ont été livrés, le dépistage de masse peut commencer.

A Saint-Rogatien, comme ailleurs, le résultat sera une photo assez précise de la situation de l'établissement. Photo attendue avec sérénité par la directrice Audrey Bockelee, qui parie sur des tests tous négatifs. "Mais c'est une maladie avec laquelle il faut être humble. On peut être épargné un jour, et être touché 48 heures après, prévient Audrey Bockelee. Donc ça ne nous empêchera pas de maintenir toutes les mesures de précaution qui sont en place aujourd'hui sur l'établissement."

Après s'être lavé les mains, un salarié franchit le sas de la maison de retraite, pour être dépisté un peu plus loin dans le salon. 120 salariés et intervenants extérieurs sont testés ce jeudi. © Radio France - julien fleury

"C'est une maladie avec laquelle il faut être humble"

Audrey Bockelee se dit également prête à encaisser d'éventuels cas positifs. Depuis le début de l'épidémie, l'ehpad de Saint-Rogatien fonctionne en sureffectifs, et peut supporter sans problème une demi-douzaine de salariés confinés.

En Charente-Maritime, l'opération "Pensées" pourrait prendre encore une quinzaine de jours, mais comme ces dépistages massifs peuvent se révéler rapidement obsolètes, il faudra par la suite continuer à tester régulièrement les établissements, en cas de surgissement de nouveaux cas. En attendant les tests de sérologie, permettant de savoir si on a eu la maladie et si on est (au moins partiellement) immunisé. Des tests qui ne sont pas attendus dans notre région avant plusieurs semaines.