Les EHPAD de la Loire préparent la campagne de vaccination contre la Covid-19

La campagne de vaccination contre la covid-19 se prépare dans la Loire. Les premiers vaccins seront administrés à partir de la semaine du 11 janvier mais d'ores et déjà personnels et directions des EHPAD ligériens s'organisent comme par exemple à l'EHPAD de la Roseraie à Saint-Jean-Bonnefonds.

La campagne de vaccination de la covid-19 démarrera à partir de la mi-janvier dans la Loire mais d'ores et déjà, on s'organise : des réunions organisationnelles pour le déploiement de la campagne des vaccins auront lieu dès ce mercredi 6 janvier. Le but : définir les parcours, les congélateurs, la livraison des vaccins et cibler les établissements qui bénéficieront des premiers vaccins dans le département. Les EHPAD de la Loire s'y préparent comme par exemple l'EHPAD de la Roseraie et résidence associative à Saint-Jean-Bonnefonds.

Personnels et direction ont établi le listing des résidents éligibles aux vaccins et ont commencé à communiquer avec les pensionnaires ainsi que leurs familles pour expliquer le fonctionnement du vaccin et à quoi ressemble le protocole de vaccination. A la Roseraie, 26 pensionnaires ont été contaminés lors de la deuxième vague et ne sont donc pas prioritaires. En revanche, les 65 autres peuvent être volontaires au vaccin anti-Covid-19, des résidents que la directrice Frédérique Bouzard rencontre peu à peu et qui partagent avec elle envie, attente du vaccin, hésitation ou refus catégorique.

"Je n'ai pas les données scientifiques qui permettent d'asséner : "faîtes-vous vacciner" ! Mon rôle, c'est d'essayer de dire : "voilà ce qui est écrit, voilà ce qu'on vous propose" et de dire aussi qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on n'a pas envie de faire la vague 3, la vague 4, la vague 5 !" - Frédérique Bouzard, directrice de l'EHPAD de la Roseraie et résidence associative à Saint-Jean-Bonnefonds.

Frédérique Bouzard, directrice de l'EHPAD de la Roseraie et résidence associative à Saint-Jean-Bonnefonds, prend le pouls des envies, des hésitations ou des refus parmi les 65 résidents qui peuvent être volontaires aux premiers vaccins anti Covid-19. Copier

"Moi si vous voulez, je n'ai pas à préconiser, je n'ai pas à donner mon avis sur le sujet. Mais c'est intéressant de pouvoir discuter et d'essayer d'expliquer comment les choses vont se faire et les enjeux qu'il peut y avoir aussi. Je n'ai pas les données scientifiques qui permettent d'asséner "faîtes-vous vacciner, vous ne risquez rien etc..." Ce serait à mon sens une faute professionnelle ! Mon rôle, c'est d'essayer de dire "voilà ce qui est écrit, voilà ce qu'on vous propose" et de se dire aussi qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on n'a pas envie de faire la vague 3, la vague 4, la vague 5 ! Après, les résidents sont parfaitement libres de choisir, c'est eux qui prendront leur décision de toutes façons et rien ne sera imposé : ce qui est bien clair, c'est que dans les directives que l'on a reçues, il nous est bien expliqué qu'évidemment, il n'y aurait pas de ségrégation entre guillemets chez les résidents entre ceux qui auraient eu la vaccination et ceux qui ne l'aurait pas eu ! Ce qui rend les choses un petit peu difficile, c'est cette consultation pré-vaccinale, j'ai entendu dire même qu'on était le seul pays au monde à organiser des consultations pré-vaccinales : il faut que le médecin traitant de chaque résident recueille son consentement. Je pense que les médecins traitants vont insister pour la vaccination donc je pense qu'il y aura une nette demande de vaccinations".

Parmi les résidents de la Roseraie, René Delaigue hésitait au début mais ce retraité de 86 ans, arrivé à l'EHPAD en juillet dernier, est de plus en plus convaincu de l'intérêt du vaccin.

"On entendait tout et son contraire ! J'étais sceptique et puis je me suis dit qu'il faut faire quelque chose, il faut arrêter cette pandémie parce que c'est abominable ! "- René Delaigue, retraité de 86 ans, résident depuis juillet dernier de l'EHPAD de la Roseraie à Saint-Jean-Bonnefonds.

René Delaigue, retraité de 86 ans, résident depuis juillet dernier de l'EHPAD de la Roseraie est de de plus en plus convaincu de l'intérêt du vaccin pour éradiquer la pandémie de Covid-19. Copier

"C'est un vaccin qui a été découvert assez rapidement, comparativement à ce qui avait avant. On a entendu des choses : c'était tout et son contraire ! Et j'étais sceptique et puis il faut faire quelque chose, il faut arrêter cette pandémie parce que c'est abominable ! Il y a de grandes chances que je me fasse vacciner car on n'est pas antivaccin !"

Colette et René Delaigue, couple retraité de 86 ans, arrivé à l'EHPAD de la Roseraie en juillet, hésitaient au début à se faire vacciner mais semblent aujourd'hui de plus en plus convaincus de l'intérêt du vaccin pour éradiquer la pandémie. © Radio France - Julien Gonzalez

Discours partagé par son épouse Colette Delaigue. Si elle a pu s'interroger au début face au vaccin, elle semble aujourd'hui bien décidée à se faire vacciner quand on lui proposera dans l'espoir de "retrouver une vie comme avant".

Retraitée de 86 ans arrivée en juillet dernier à l'EHPAD de la Roseraie, Colette Delaigue se fera vacciner quand on lui proposera dans l'espoir de retrouver une vie comme avant. Copier

"Je pense que oui, je me ferai vacciner. Je pense qu'il faut être raisonnable, moi je pense aux gens qui m'entourent. Et je veux une vie plus normale si c'est possible ! " - Colette Delaigue, retraitée de 86 ans, résident depuis juillet dernier de l'EHPAD de la Roseraie à Saint-Jean-Bonnefonds.

"Au début, j'avais dit non ! Non, parce qu'on n'a pas de recul ! Et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se font vacciner : pas en France parce qu'on est spéciaux nous les Français mais dans les autres pays beaucoup se font vacciner. Alors je pense qu'ils tiennent à leur vie autant que les autres. Personnellement, sauf s'il y a du changement bien sûr, je pense que oui, je me ferai vacciner. Pour moi bien sûr, mais pas que pour moi : pour les autres aussi ! Je pense qu'il faut être raisonnable, moi je pense aux gens qui m'entourent. Et je veux une vie plus normale si c'est possible. Je pense que si l'on est vacciné, on aura plus de possibilités de faire des choses, de pouvoir sortir... On a toujours peur d'un prochain confinement, on a peur de ça !"

Un discours aux antipodes de celui d’Edmond Masse : ce retraité de 82 ans a déjà refusé le vaccin de la grippe et pas question non plus de dire oui au vaccin anti Covid-19 dont on ignore les effets indésirables selon lui.

"J'estime que le vaccin n'est pas au point : ils ne font pas le nécessaire et ils ne disent pas ce qui peut arriver par la suite !"- Edmond Masse, retraité de 82 ans, résident depuis plus d'un an de l'EHPAD de la Roseraie à Saint-Jean-Bonnefonds.

Pour Edmond Masse, retraité de 82 ans, résident depuis plus d'un an de l'EHPAD de la Roseraie, pas question de se faire vacciner contre la Covid-19 faute d'informations selon lui sur les effets secondaires du vaccin. Copier

"J'estime que le vaccin n'est pas au point : ils ne font pas le nécessaire et ils ne disent pas ce qui peut arriver par la suite ! C'est pas le vaccin qui va nous sortir de là : ça dépend des personnes, c'est suivant l'état de santé des gens. C'est moi qui commande le médecin, c'est pas lui qui commande : donc c'est non !"

C'est cette semaine que commenceront les premières consultations pré-vaccinales au sein de l'EHPAD de la Roseraie.