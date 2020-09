Crise sanitaire, les Ehpad déplorent toujours un manque de personnel

" Nous avons besoin de renforts". Olivier Véran, le ministre de la Santé, a lancé un appel, dimanche 27 septembre, aux personnels soignants pour venir travailler dans les hôpitaux et les Ehpad sur les « postes ouverts, les postes financés, qui ne sont pas pourvus » en prévision d'une seconde vague de Covid 19. Mais malgré la hausse de salaire actée par le Ségur de la santé, recruter reste compliqué.

Surtout par rapport à la Suisse. C'est le constat que fait Maryline Bovée, directrice de l'Ehpad public d'Audincourt, la résidence du Parc, "en règle général les soignants y trouvent leur compte, ils sont mieux payés et dans la journée ils peuvent mieux prendre en charge les résidents, 5 à 6 personnes maximum." A la résidence du Parc, tous les emplois sont pourvus mais la directrice voudrait avoir les moyens d'embaucher plus de personnel, "par exemple ce samedi, sur toute la journée j'ai normalement 11 aides-soignantes, c'est l'effectif du minimum du minimum et j'avais deux arrêts maladie, donc elles n'étaient que 9."

Pénurie d'aides-soignantes

La demande de renfort d'Olivier Véran laisse perplexe Valérie Bastard, déléguée syndical FO, infirmière depuis 20 ans à l'Ehpad Les Vergers à Rougemont-le-Château. Elle pointe du doigt une pénurie d'aides-soignantes," il n'y a pas d'aides-soignantes, les écoles sont vides, les gens ne veulent plus rentrer dans ce métier parce que c'est mal payé. C'est un métier qui est fatiguant, avec des contraintes horaires, on travaille avec l'humain, des personnes auxquelles on s'attache et que l'on peut perdre."