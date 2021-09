Les Ehpad doivent changer de nom "pour redevenir des lieux de vie" estime la directrice d'un Ehpad en Mayenne

Une "consultation citoyenne" sera lancée à l'automne pour que les "Français puissent inventer" la future appellation des Ehpad, lieux de vie des aînés particulièrement exposés durant la crise sanitaire du Covid-19 et dont le nom est aujourd'hui "connoté", avait indiqué en juillet dernier la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. "Pour éviter cette connotation, qui est devenue négative, les citoyens seront appelés à se prononcer, à donner des idées pour renommer les Ehpad", avait-elle expliqué.

Les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, créés en 1997, sont "avant tout des établissements résidentiels" avait insisté BrigitteBourguignon, se disant davantage séduite par "les notions de résidence ou maison, plutôt qu'Ehpad".

"Le h d'Ehpad c'est hébergement, pas hôpital"

Elodie Delhommeau, responsable de la Fédération des Associations de Directeurs d'Ehpad (AD-PA) en Mayenne, attend cette nouvelle appellation avec impatience : "c'est important que ça change pour changer l'image de nos établissements. Nous sommes avant tout des lieux de vie, on l'oublie trop souvent. Sachez que le personnel est là chaque jour pour le bien-être de nos résidents. Le h du mot Ehpad c'est hébergement et pas hôpital. Nos politiques malheureusement l'associent davantage au secteur hospitalier. Nous sommes des lieux de vie et nous voulons le redevenir".

Loi Grand Âge abandonnée

Depuis plusieurs années, le secteur de l'aide aux personnes âgées attend une réforme de la prise en charge des aînés, aussi bien en établissement qu'à domicile, promise en 2018 par le gouvernement et plusieurs fois repoussée. Et cette réforme ne verra pas le jour avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Lors des Assises des Ehpad à Paris, cette semaine, les directeurs d'Ehpad de l'AD-PA "regrettent qu'une fois de plus l'Etat ne tienne pas sa parole sur ce sujet majeur", et attendent que les annonces de mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale "se traduisent très concrètement par des financements permettant enfin de significativement augmenter le nombre de professionnels" au service des personnes âgées. Ils ont exprimé leur déception alors qu'ils y voyaient l'opportunité de refonder un secteur avant l'arrivée des "papy-boomers", cette classe d'âge, nombreuse, née après la guerre et qui aura 80 ans en 2025.