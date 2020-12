Les Ehpad du Calvados se préparent à la vaccination contre le Covid-19

Les premières doses sont arrivées hier en France. Cette livraison entraîne le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 ce dimanche 27 décembre. Quelques résidents de deux Ehpad de Seine-Saint-Denis et de Bourgogne-Franche-Comté vont recevoir les premières injections. Dans le Calvados, cela devrait commencer courant janvier, mais les directions se préparent déjà.

Recenser ceux qui le souhaitent

L'Agence régionale de santé de Normandie a envoyé cette semaine un courriel aux établissements, avec les premiers directives. Avant de procéder aux injections, la première étape est d'identifier les personnes qui souhaitent être vacciner. Cela n'étant pas obligatoire. "On nous demande de recenser les résidents et les salariés dans ce cas, précise Olivier Anfry, directeur de la maison de retraite de Saint-Pierre-sur-Dives. Donc ça se passerait sur un tempo très clair et pragmatique."

L'établissement compte débuter les discussions dès la semaine prochaine. Des temps seront organisés. Cette étape va surtout consister en des échanges entre les médecins référents, les résidents et les familles."Mais aussi les curatelles. Il y a une tranche de nos résidents, qui ne pourra pas se prononcer", continue Olivier Anfry.

Lancement de la vaccination début janvier ?

300 personnes sont susceptibles de se faire vacciner dans cet Ehpad. Le directeur compte encourager la vaccination, avec ces doses des laboratoires Pfizer et BioNTech, qui sont efficaces à 92 %. "Il faut simplement rassurer. Ils ont besoin de ça. Je suis certain qu'ils seront favorables." Les premiers injections devraient avoir lieu début janvier dans cet établissement.

Du côté de l'Ehpad du Mesnel-Guillaume, près de Lisieux, la direction ne fera pas de recensement de ses résidents et de son personnel avant la fin des vacances scolaires. "On va prendre le temps de bien se préparer. C'est important. Je pense que fin janvier, nous pourrons commencer les vaccinations", précise la directrice Séverine Poulveularie. Cette dernière espère vacciner à hauteur de 50% sur cette première campagne.