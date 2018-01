PACA, France

Les infirmières, les aides soignantes et les autres membres du personnel des Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ont l'intention de se faire entendre ce mardi. Ils se mobilisent à l'appel de 7 syndicats pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. "On a choisi les métiers du soin pour faire du bien, explique une représentante CGT d'un Ehpad des Bouches du Rhône. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas".

Une douche par semaine

Patrick, 56 ans, se dit épuisé. Aide soignant depuis 1988 dans plusieurs maisons de retraite d'Aix-en-Provence, il a décidé de prendre sa retraite dans les prochains jours. Sans regret. "Aujourd'hui, on n'a plus le temps de bien faire notre travail, raconte-t-il. Quand vous arrivez à bien donner à manger à un résident, le quarantième va manger froid". Une situation que les familles peuvent aussi confirmer. "Ma maman n'a droit qu'à une douche par semaine, raconte Fabienne sur le parking de l'Ehpad Roger Duquesne à Aix-en-Provence. Et il y a des jours ou le personnel n'a même pas le temps de la laver".

Les Ehpad n'arrivent plus à recruter

Un constat partagé par de nombreux dirigeants de maisons de retraite. L'Association des directeurs soutient les grévistes. "Moi même je n'arrive plus à recruter, confie Michèle Santangeli, présidente de la Fédération Nationale des Associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, dans les Bouches du Rhône. Parfois quand je passe une petite annonce pour trouver une aide soignante, je n'ai aucune réponse".

Aujourd'hui, le taux d'encadrement en moyenne est de 6 soignants pour 10 résidents. Les syndicats réclament le "un pour un". Ils le crieront fort ce mardi lors d'une manifestation à Marseille devant la préfecture.