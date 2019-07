Mobilisation dans les Ehpad : "La situation avait stagné jusqu'au pourrissement" se défend la majorité présidentielle

Le personnel des maisons de retraite et des services d'aides à domicile se sont rassemblés devant le ministère de la Santé à Paris et devant les agences régionales de santé ce lundi pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils demandent plus de moyens et plus d'effectifs.

Des personnels des Ehpad ainsi que des aides à domiciles manifestent se mardi, partout en France pour protester contre les conditions de travail actuelles. Ils réclament plus de moyens et espèrent obtenir plus d'effectifs dans les semaines à venir.

40.000 postes réclamés

L'association des directeurs au services des personnes âgées (AD-PA) et l'intersyndicale, qui ont appelé à manifester, réclament la création immédiate de 40.000 nouveaux postes, dont la moitié pour l'aide à domicile. "On arrive à un point de rupture", dénonce Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA. "La concertation, le rapport Libault, il y a des éléments positifs mais qu'en est-il concrètement dans le quotidien des soignants aujourd'hui ?".

En mars dernier, le rapport Libault sur le grand âge préconisait la création de 80.000 postes dans les Ehpad d'ici 2024. Il ne chiffre cependant pas les besoins à domicile.

Dans certains Ehpad comme dans celui d'Ambazac, un aide-soignant doit faire la toilette pour 17 personnes. C'est insuffisant et le personnel ne supporte plus cela : "Les sorties dehors, les repas, les appels à la famille, tout ça c'est fait à la va-vite. On a basculé dans l'indignité et nous on veut pas être complice de ça", fustige Héloïse Valles, aide-soignante dans un Ehpad de l'Essonne (91). En moyenne, une aide-soignante s'occupe de dix personnes contre cinq il y a 20 ans.

Des arrêts maladies

La surcharge de travail fait que certains membres du personnel sont au bout du rouleau. Pascal Champvert, président de l'AD-PA évoque une multiplication des burn-out et des arrêts maladies. Surtout, selon lui, "le personnel est à bout".

Il demande au gouvernement des actions concrètes pour aider les maisons de retraite : "Si l'on crée tout de suite deux emplois supplémentaires par structure, là les salariés verront que le gouvernement fait des actions concrètes", assure t-il.

à lire aussi Vendée : un médecin d'Ehpad démissionne pour protester contre le manque de moyens

Des dangers mortels pour une demande croissante

L'AD-PA craint un excès de mortalité, notamment avec cette période de fortes chaleurs. Si le plan canicule a été activé, le manque de personnel pourrait se faire sentir d'autant que par ailleurs, la demande pour rentrer en maison de retraite ne faiblit pas en raison du vieillissement de la population.

Plus de 11,5 millions de Français ont plus de 65 ans et 1,5 millions ne sont plus autonomes.

"La situation avait stagné jusqu'au pourrissement"

Il y a un an, le gouvernement avait promis une réforme des Ehpad et une loi sur la dépendance. Si pour le moment rien n'a été vraiment mis en place, le député La République en Marche et rapporteur général de la commission des Affaires sociales, Olivier Véran, déclare sur franceinfo : "Je comprends l'urgence mais la situation avait stagné jusqu'au pourrissement. Nous sommes en train de relever ce défi et nous avons besoin de le relever ensemble".

Selon lui, l'un des principaux problèmes réside dans le fait que "tous ces métiers qui étaient quasiment exclusivement féminins historiquement sont mal reconnus et mal valorisés dans notre société". Une partie de la réflexion réside donc sur la revalorisation de ces métiers et "prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous".

Il temporise en estimant que cette réforme est longue à mettre en place car "c'est un travail en profondeur". 360 millions d'euros ont été débloqués sur trois ans pour répondre à l'urgence des conditions de travail du personnel, "il va falloir ajouter huit milliards d'euros" pour réduire le coûts des établissements pour les ménages, augmenter le personnel, revaloriser le métier et encourager le maintien à domicile.