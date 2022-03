Les élèves aides-soignants de l'IFAS de Château-Gontier ont emménagé au lycée Robert Schuman

Finis les locaux vétustes du campus du centre hospitalier du Haut-Anjou ! Depuis janvier, les élèves de l'Institut de formation des aides-soignants de Château-Gontier-sur-Mayenne poursuivent leur apprentissage dans des locaux neufs du lycée professionnel Robert Schuman.

"Les sols, les murs, les plafonds et l'éclairage ont été complètement refaits pour les accueillir", détaille Lionel Bateli, directeur de l'IFAS et directeur des soins au centre hospitalier du Haut-Anjou. Les étudiants apprennent désormais dans deux salles de travaux pratiques, avec tout le matériel nécessaire pour s'entraîner dont des mannequins installés dans des lits médicaux. Rien à voir avec ce dont ils disposaient dans leur ancien établissement. "On avait des locaux beaucoup plus petits. C'était moins facile de travailler, se souvient Stella, une des 38 étudiants. Les locaux étaient plus anciens et le matériel plus restreint parce qu'on manquait vraiment de place." Le plus : une nouvelle salle informatique. "Récente, précise Lydia. Avec de nombreux postes individuels, ce qui n'était pas le cas avant, on avait un peu de mal à avoir accès à Internet donc c'était un peu compliqué."

L'avantage de cette nouvelle installation est aussi la visibilité qu'elle apporte à la formation des aides-soignants, un métier qui manque cruellement de bras, ajoute Lionel Bateli, directeur de l'IFAS. "Nous avons de plus en plus besoin de services à la personne, avec une gradation dans les compétences nécessaires. On a de plus en plus de patients et de résidents à prendre en charge et on a besoin de plus en plus de professionnels pour pouvoir être auprès des résidents et des patients. La Mayenne est un département plutôt rural. On a des formations qui ont une offre de proximité avec beaucoup d'employés en proximité. Donc là, il y a l'embarras du choix par rapport à nos besoins. Je peux garantir à chaque diplômé la certitude d'avoir un emploi à la fin de sa formation."