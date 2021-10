Les élèves de moins de 11 ans dispensés de porter le masque dans le Lot

En raison d'une baisse de la circulation du coronavirus dans le département du Lot, le préfet a décidé d'adapter les modalités d'obligation du port du masque pour les plus jeunes.

Les enfants de moins de 11 ans ne sont plus obligés de porter le masque à l'école dans le Lot

La situation épidémique liée au coronavirus s'améliore dans le Lot. Depuis cinq jours, le département affiche un taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants.

Le préfet du Lot a donc décidé ce mardi 5 octobre d'adapter les mesures concernant le port du masque pour les plus jeunes. Dans les écoles maternelles et primaires, les élèves âgés de moins de 11 ans ne sont plus soumis à l’obligation du port du masque. Les enseignants doivent le conserver.

Par ailleurs, l'obligation du port du masque est levée pour tous, y compris les adultes, dans les établissements dans lesquels le passe sanitaire est obligatoire, à l'exception des cafés, des bars et des restaurants.