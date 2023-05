“Les élèves infirmiers sont effrayés par ce qu’ils voient” - Ordre interdépartemental des infirmiers

Pourquoi autant d’élèves infirmiers abandonnent leur formation ? La question taraude les professionnels, inquiets face à l'impressionnant taux d’échecs chez les inscrits dans les Institut de formation en soins infirmiers. Selon une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques : 10% des élèves infirmiers abandonnent pendant leur première année, une proportion multipliée par 3 en 10 ans. Le phénomène est encore plus prononcé en Normandie avec près de 20 % d’abandons.

Pour Sébastien Le Corre, président (pour le Calvados, l'Orne et la Manche) de l'ordre des infirmiers, ces élèves subissent un choc lors de leur premier stage en découvrant la réalité de terrain. “C’est brutal parce qu’ils découvrent un hôpital qui va mal, qui est délabré avec beaucoup de moyens insuffisants. Les infirmiers qui sont là pour les encadrer, vont eux même très mal, parce qu’ils n'ont pas le temps de soigner correctement”. La Fédération hospitalière annonce 15 000 postes d'infirmiers vacants en France et la situation ne devrait pas s’arranger “tant que le gouvernement n’apporte pas les bonnes solutions” affirme Sébastien Le Corre. Il plaide pour des revalorisations salariales qui rendrait l'hôpital plus attractif, avec davantage de budget pour les soignants et moins pour les services administratifs “qui représentent 30 % des dépenses en France contre 10 % en Allemagne”. Retrouvez ci-dessous l’interview du président interdépartemental de l’ordre des infirmiers.

