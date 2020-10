Covid-19 : les élus de la vallée du Gier reçus ce mardi en préfecture de la Loire

Leur appel lancé en fin de semaine dernière avait fait grand bruit : pour faire face à l'afflux de patients covid dans les hôpitaux, les maires de la vallée du Gier suggéraient la mise en place d’un hôpital militaire de campagne, comme cela avait été fait l’hiver dernier en Alsace au plus fort de la crise.

Une délégation a été reçue ce mardi en préfecture de la Loire. Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond, Vincent Bony, maire de Rive-de-Gier, Kamel Bouchou, maire de Saint-Paul-en-Jarez, Martial Fauchet, maire de Saint-Martin-La-Plaine et Marc Jandot, maire de Dargoire, ont donc dialogué avec la préfète de la Loire, Catherine Séguin et les responsables de l'agence régionale de santé (ARS) pour faire retomber la pression et envisager sereinement des solutions efficaces.

Un territoire sous tension mais pas submergé selon la préfecture

Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond, est ressorti plutôt satisfait de la rencontre. Il parle d'une "rencontre longue et positive qui [...] a permis d’échanger sur l’état de la situation et également sur la réalité du terrain ressentie par les élus locaux. Il [...] a été rappelé que le territoire est bien sous tension sans être aujourd’hui submergé et que l’anticipation que les élus appelaient de leur voeux doit être de mise. C’est pourquoi on n'exclut rien, pas même la mise en place d’un hôpital de campagne qui pourrait être plutôt sur Saint-Étienne que sur Saint-Chamond, là où les patients sont en réanimation. Mais ces propositions doivent évoluer en fonction de l’état de propagation du virus et des mesures qui seront annoncées demain, mercredi, par le président de la république et c’est vrai que là-dessus nous avons été entendus et on a pu se comprendre."

Les élus du Gier ont également profité de le réunion pour évoquer la nécessité de rondes de polices renforcées sur leur communes pour le respect du couvre feu.