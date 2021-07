Les élus mayennais unis pour défendre l'avenir du Centre hospitalier du Nord Mayenne

Les élus mayennais se mobilisent pour la défense du Centre hospitalier du Nord Mayenne. Le maire de Mayenne et quatre parlementaires ont pu s'entretenir en visio ce mardi matin avec un conseiller du Ministre de la Santé. Les élus demandent le retrait immédiat du contrat d'engagement.

Ce mardi matin, le maire de Mayenne, Jean-Pierre le Scornet et quatre parlementaires du département (Géraldine Bannier, Yannick Favennec, Guillaume Garot et Valérie Hayer) ont pu s'entretenir avec Arnaud Vanneste, conseiller technique du ministre de la Santé en charge de l'offre de soins.

Lors de cet échange, les élus mayennais ont demandé, d'une même voix, le retrait immédiat du contrat d'engagement. Ce document qui prévoit la fermeture de plusieurs services (chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie viscérale notamment) à partir de décembre 2021. Le souhait de l'Agence Régionale de Santé est de mutualiser une partie des activités avec le centre hospitalier de Laval. Les élus mayennais contestent "la méthode technocratique du contrat d'engagement".

Ils ont également demandé la nomination d'un médiateur. "C'est pour essayer d'avoir quelqu'un qui soit un peu au-dessus de la mêlée et qui a une expertise" explique le député du Nord Mayenne, Yannick Favennec. "Ce médiateur doit permettre la concertation et le rassemblement pour aboutir à un contrat d'engagement qui soit validé et partagé par tous."

La réponse du Ministère de la Santé est attendue ce mercredi ou jeudi matin au plus tard, c'est-à-dire avant le prochain conseil de surveillance du CHNM prévu ce jeudi à 14 heures.